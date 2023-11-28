車Cam直擊｜「的士盜賊」再現元朗　光天化日無視途人爆窗偷袋。

的士業最近出現「的士盜賊」，專向路邊停泊之的士下手，盜竊行家財物。繼日前葵涌荔景山路、大圍積福街公廁對開發生的士車內盜竊後，今日(28日)網上再有車Cam片段顯示，一名新界的士司機走近另一部新界的士，在光天化日下無視途人經過，照樣爆窗偷袋。

網民： 真係無法無天

該車Cam片段長35秒，發生在元朗德業街平治車廠門口，片段下方顯示案發在今早7時許。甫開始，已見一名身穿深色外套長褲、戴口罩之「的士賊」在光天化日之下走近一輛停泊在巴士後方之綠的，過了不久，畫面傳來相信是賊人落手爆窗的聲音，約5秒後可見他捧著一個黑色的袋折返自己之的士附近，再關上行李廂，施施然開車離去。

片段可見在「的士賊」在犯案期間，有一名男子及一名手拖男童、手抱女孩的婦人經過，惟「的士賊」依然故我，照樣犯案，可謂十分大膽。有看過影片的網民直言：「日光日白咁多人係附近都照樣落手，真係無法無天，咁多單警察都仲未拉到人，而家簡直肆無忌憚」、「果然係專業人士」、「簡直要全城通緝」。

事實上，近日連接發生有關「的士盜賊」偷竊行家財物的事件，例如早前葵涌荔景山路及大圍積福街公廁對開之的士車內盜竊案，兩段車Cam片段都影到，一名戴黑色鴨舌帽、運動外套及戴口罩的男子犯案，連續三宗案件犯案手法頗為相似，暫未知是否同一人所為。