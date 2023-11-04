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2023-11-04 16:01:16

車Cam直擊｜「的士盜賊」再現江湖　專偷同行財物趁大圍司機落車即下手

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車Cam直擊｜「的士盜賊」再現江湖，專盜同行財物。(網片截圖)

車Cam直擊｜「的士盜賊」再現江湖，專盜同行財物。(網片截圖)

「的士盜賊」再現香港，專偷行家財物！繼日前葵涌荔景山路發生的士車內盜竊後，今(4日)網上再有片段流出，可見一名戴口罩、鴨舌帽之的士司機於周一(30日)清晨走近另一部的士，然後盜走行家車內一個背包。兩宗案件不排除是同一人所為。

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「的士賊」之的士早已停泊公廁附近。(網片截圖) 賊人之的士隨即駛近停在該的士後面。(網片截圖) 男子捧着一個背包折返車內。(網片截圖) 「的士賊」返回車內。(網片截圖) 賊人開車離去。(網片截圖) 葵涌荔景山路日前亦發生的士車內盜竊，不排除是同一人所為。(網片截圖) 葵涌荔景山路日前亦發生的士車內盜竊，不排除是同一人所為。(網片截圖) 葵涌荔景山路日前亦發生的士車內盜竊，不排除是同一人所為。(網片截圖)

現場埋伏  伺機行動

片段長約40秒，事發於大圍積福街公廁對開，車Cam時間顯示發生在周一(30日)清晨6時左右，當時街上途人不多。片段可見「的士賊」之的士早已停泊在公廁附近，伺機行動。當一名的士司機停車離開後，賊人之的士隨即駛近停在該的士後面，此時一名穿運動外套、戴鴨舌帽和口罩的男子落車，走近前方的士，10秒後可見他捧着一個背包折返車內，然後開車離去。

警方指，1030日清晨606分，姓廖(61)的士司機報案，指他將的士泊在大圍積福街公廁對開，然後落車如廁後返回，發現的士車窗被打爛，車廂內一個背囊被偷去，背囊價值約300元，內有文件及藥物。

無獨有偶，本周四(2)葵涌荔景山路亦發生同類的士車內盜竊，一名的士司機將車停泊在荔景山路近荔景社區會堂後前往公廁，折返後發現前座乘客位車窗粉碎，車內背包被盜走。車Cam片段可見同樣是一名戴黑色鴨舌帽、運動外套及戴口罩的人犯案，兩宗案件不排除是同一人所為。

大圍積福街的士車內盜竊

日前葵涌荔景山路的士車內盜竊

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