車Cam直擊｜的士走捷徑剷行人過路處　網民：GTA我都係咁行

香港人生活忙碌，不少打工仔都工作繁忙，職業司機更是分秒必爭，有時貪了一時之快，可能「偷雞」走捷徑。今日網上有一段車Cam片段，顯示一輛車身印有「Uber Taxi」的市區的士，懷疑走捷徑剷上行人路，惹來網民熱議。

影片長約26秒，現場是九龍灣近德福廣場附近，相信是一名目擊市民用手機拍攝，而將影片放上網的市民就以「優質的士行人過路處駛出」為題。片段開始，一輛市區的士緩慢地在行人過路處駛出，準備轉入馬路，雖然行人過路處甚為狹窄，旁邊有電燈柱，而且前方不斷有車輛經過，對面亦有途人準備過路，不過這輛市區的士司機一於少理，大搖大擺地將的士駛出，旁若無人，其行徑令不少網民側目。

「 有邊度可以阻到我哋偉大嘅的士佬？」

影片惹來大批網民留言，不少人都質疑司機的駕駛態度，要求舉報該的士司機，「呢D炸彈，快打1823，停牌唔好害人」、「告佢啦，將D害群馬清理」、「呢野係咪瘋狂駕駛？」、「黐X線，根本就要終身釘牌」，有人更懷疑是「黑工揸的士」；惟亦有網民稱讚的士司機的駕駛技術，連這樣狹窄的行人過路處亦可駛過，「GTA我都係咁行」、「(司機)竟然搵到條小路，勁wo(喎)」、「真心寫個服字」、「話司機識字架，有望左」、「有邊度可以阻到我哋偉大嘅的士佬？」