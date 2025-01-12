車Cam直擊｜的士載兩少年往安泰邨　到埗後同步開門逃跑搭霸王車

安達臣新發展區發生少年搭霸王的士事件。網上流傳一段的士車Cam片段，顯示3名少年日前乘搭的士往安泰邨方向，其中一人先於附近的安達邨落車，當的士駛至目的地時，兩人合拍地分別打開兩邊車門拔足逃跑，專心按停咪錶的司機發現已太遲，隨即落車向逃跑少年高呼「你哋唔駛走，有錄晒影㗎，死𡃁仔！」

根據片段日期所示，事發於上周四上午10時許，當時該輛的士正接載3名同坐於後座的少年，在抵達安泰街安達邨俊達樓對面時，坐在右邊的少年先行落車。的士其後沿安秀道轉入安茵街，其中一人更提醒司機於安泰邨景泰樓前掉頭，未料當的士在恒泰樓對開停車時，兩人迅速奪門而去。

到埗後專心按停咪錶的司機回頭時，兩名少年已經離開車廂，他其後冷靜地拉手掣和解除安全帶，再落車向兩人逃跑的方向高呼「你哋唔駛走，有錄晒影㗎，死𡃁仔！有你錄影㗎喇，嘩你老×日光日白咁樣兩個……」片段至此結束。

有網民質疑片中少年「為果(嗰)少少錢留案底值得咩」、「一睇就知乞兒啦」、「阿伯錢都呃，兩條×街因住報應嘔凸」，亦有人笑言「好似啲整人節目咁，個司機呆咗」、「陰功，咁都要走數」。同時，有網民或同業稱停車後先鎖門會較有保障，「通常我一開車隨即鎖門，到步(埗)收咗錢先至會開翻門」、「的士要落安全鎖，比(畀)左(咗)錢先開門。」