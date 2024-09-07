車Cam直擊｜私家車極「無品」　專登開車駛水氹濺濕途人(有片)

風球過後，街道上多處有積水。不過有部分路道駕駛者卻非常「無品」，專登開車快速駛至「水氹」，疑以濺濕途人為樂，引起網民討論。

網民在網上平台發布一則長4秒的影片，從中所見，一輛私家車疑沿觀樂華邨附近道路行駛時，突然加快向前駛，並專登駛過一個「水氹」，令在行人道上的途人被濺濕。