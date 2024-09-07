車Cam直擊｜私家車極「無品」　專登開車駛水氹濺濕途人(有片)

風球過後，街道上多處有積水。不過有部分路道駕駛者卻非常「無品」，專登開車快速駛至「水氹」，疑以濺濕途人為樂，引起網民討論。
網民在網上平台發布一則長4秒的影片，從中所見，一輛私家車疑沿觀樂華邨附近道路行駛時，突然加快向前駛，並專登駛過一個「水氹」，令在行人道上的途人被濺濕。
網民：呢啲人心理變態
片段被發布到網上後，引起網民討論，不少網民斥責該司機，「呢啲X街唔死冇用，害人害物！但我都見唔少好司機會避開水氹！」、「心理變態」、「真係好PK」、「離曬譜，條友痴線㗎」、「人神共憤」。
另外有網民則希望片主舉報司機，「已經構成不小心駕駛」、「可以1823」、「擺到明扭左軚唧水氹向路人，真係希望入埋危駕添」、「呢D可以告得」、「可以告不小心駕駛，試試俾條片警察！」、「呢d司機真係要送佢一程」。
行人舉報難以舉證
而據《道路交通條例》（香港法例第374章）第38(2)條指出，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬不小心駕駛。所以，如果今次事件屬「故意」，司機有機會被控該罪名，一經定罪最高可判罰款$5,000元及監禁5個月，但行人需要證明司機有故意剷水的意圖，故舉證方面有一定困難。