車Cam直擊｜稱家人有事催的士司機開快啲　男乘客遭趕落車

近日的士業界推出禮貌運動，有禮貌大使更在的士站向司機派傳單，宣傳「好客之道」，惟的士司機的服務態度仍然備受關注。今日(6日)網上有一段的士司機和乘客疑因車速問題嘈交的車Cam片段，最終的士司機不願接載男乘客，下令將他趕落車。

該車Cam片段長2分鐘，顯示拍攝日期是在昨日下午2時許。影片開始，男乘客聲稱屋企人有事，希望的士司機開快一點，又提高聲音要求盡快開車。此時的士司機又提高聲音，喝道：「你要發我脾氣就落車……我已經盡快㗎啦」，並要求男乘客不要拿家人問題催促他開車，男乘客則辯稱「我只係要求你盡快」。

惟男乘客的回應惹來的士司機不滿，的士司機表示：「我都幫你唔到」，又指責男乘客「㒼塞」，雙方隨著引來罵戰，的士司機說：「你唔駛喝我啫……我好快㗎啦」，男乘客則否認「我冇喝你呀」。最終的士司機對男乘客說：「我唔車呀，我覺得你有問題」，並將的士駛埋一邊，著令男乘客落車。此時男乘客大怒，舉中指粗爆辱罵的士司機「食屎狗」落車離去。

網民： 好明顯兩個都有無題

不少網民看過影片後留言，有人認為的士司機態度不對：「DCX真係大晒，好聲好氣叫你快D，咁都被趕落車」、「DCX又鬼上身」、「人哋叫你盡快，你咪答，塞車冇辦法。DCX 服務態度，立即想趕人落車，好有問題，唔抵可憐」；不過亦有網民支持的士司機，指男乘客行為不對：「早啲出門口就唔使搭的士啦」、「(男乘客)又真係抵X落車」、「好在司機有 Cam 影低，如果唔係俾個客屈拒載 」，更有網民認為「好明顯兩個都有無題，不果客人都認衰，司機毋須要去到咁盡，我認為司機有問題多啲，佢做老闆啱啲，做司機就浪費了！」