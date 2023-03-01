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2023-03-01 16:47:41

車Cam直擊︱粉嶺女子疑追巴士衝馬路捱的士撞 網民：用生命嚟追巴士

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車cam直擊︱粉嶺女子疑追巴士衝馬路捱的士撞 網民：用生命嚟追巴士

車cam直擊︱粉嶺女子疑追巴士衝馬路捱的士撞 網民：用生命嚟追巴士

粉嶺華心邨一名女子，懷疑心急追巴士，跑出馬路時被駛至的士撞倒，她被飛拋上車頭後再翻滾墮地；相信她只是皮外傷，拍拍雙手塵埃後爬起身來，繼續跑過另一邊馬路追巴士。驚險過程被駛經車輛的車cam拍攝到上載到互聯網，網民紛紛感到驚險，替女事主抹把冷汗。

影片未有交代的士司機有否報案及事主有否受傷

網片顯示日期為今天（1日）早上11時28分，地點為華心邨車閘出入口，一名孭背囊的嬌小女子，由邨口匆匆走出，赫見對面馬路有一部巴士，她立即趕快腳步，當時邨口路旁停了一部小巴，懷疑因此阻擋了她的視線，並無留意此時一部的士正駛至，她在小巴前走過，惟的士已駛至，收掣不及將她撞倒，片段中還聽到的士急煞的「吱一聲」。

該名女子被的士左車頭撞倒，她彈起來在車頭冚旁碌落地，整個人一度坐在地上，她右手撐起立即站起來，拍一拍手上的塵埃，然後轉身離開，未有與的士司機對話，片段影着她朝巴士方向行去，之後影片便結束，未有交代的士司機是否有報案，以及她有否受傷。

女子衝馬路被的士撞連環圖：

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網民鬧爆：走咗咪下班車囉，人走咗就下世架啦！

片段上載社交平台後，惹來網民熱議，樓主以「用生命黎（嚟）追巴士， 好彩係的士撞你咋」，若是大型車輛如巴士或貨車，女子性命堪虞。有網民不諱言「仲繼續追巴士， 究竟有幾趕？」，亦有網民肉緊鬧爆「痴孖筋，走咗咪下班車囉，人走咗就下世架啦！」

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