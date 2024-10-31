車Cam直擊｜粉嶺露天車場72車遭淋油扑爛窗 反黑組拘6男(更新)

粉嶺兩個露天停車場，共72輛車被淋紅油及打爛車窗。反黑組接手調查追緝歹徒及調查犯案動機，有車Cam片拍得約4名持械蒙面歹徒，乘坐一輛黑色客貨車至其中一個露天停車場向不同汽車扑窗。新界北總區反三合會行動組人員昨日（30日）及今日（31日）分別在上水及荃灣共拘捕6名本地男子，年齡介乎37至43歲，涉「刑事毁壞」，所有被捕人正被扣留調查。

昨日(30日)凌晨約2時，警方接獲停泊於粉嶺沙頭角公路─龍躍頭段老圍一村屋的車輛司機報案，指上址兩輛私家車的車窗疑被毀壞及淋潑油漆。其後在昨日清晨約6時半，沙頭角公路─龍躍頭段近新屋村一露天停車場的保安報案，指場內閉路電視懷疑被毀及有多部車輛被淋潑紅色漆油。警員經點算證實場內共有58輛私家車及輕型貨車染紅。約一個半小時後，有停泊於沙頭角公路─龍躍頭段近黑排仔村一露天停車場的車輛司機報案，指有12輛私家車及輕型貨車的車窗及擋風玻璃被扑毀，不排除與上述案件有關。