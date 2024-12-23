車Cam直擊｜聖誕車裝飾進化 跑車掛滿燈飾 高速公路邊閃邊奔馳 (有片)

每年聖誕節不少車主都會應節，幫愛驅車頂裝鹿角，但原來裝鹿角都已經唔夠！近日網上流傳短片，從中可見片主在高速公路上巧遇一架綠色跑車，該車由車身到尾翼都掛滿燈飾，燈飾更會不時閃爍和變色。當片主的車駛近時，綠色跑車加速絕塵而去，影片結束。發文者表示，「今年再唔係裝鹿角係架車上，而係興整到成架聖誕車咁樣⋯⋯」。
影片上傳後引起不少網民迴響，不少人認為跑車的燈飾非常好看，「我覺得幾靚」、「呢啲先叫氣氛」、「多啲燈光生意興旺」、「夜賓紛」、「氣氛燈」、「做咗我好想但又唔敢做嘅事呀」。另外，有網民就擔心燈飾導致安全問題，「如果D膠紙黐唔穩，條電線會對26(電單車)司機影響好嚴重，除時割喉！ 」，但亦有人撐跑車指，「其實，有錢有時間架人想大家開心下，搞下氣氛，結果好心換來狗眼」、「根本冇問題，一年一次，做人最緊要開心」。
就車主聖誕為車裝裝飾，警方曾提醒，當車輛在馬路上行駛時，鹿角裝飾有可能鬆脫跌落馬路，危及其他道路使用者。並指如車身上有任何不符合運輸署規定的突出物件，會被視為非法改裝車輛，違例者最高可處罰款1萬元及監禁6個月，呼籲切勿以身試法。
不過，根據《道路交通（車輛構造及保養）規例》第36條，如汽車與任何人發生碰撞時，掛在該汽車的任何位置的吉祥物或其他不必要的附件相當可能會撞擊該人，則該汽車不得在該等位置掛上該等吉祥物或附件，但如該等吉祥物或附件的凸出部分不會引致人受傷，則屬例外。