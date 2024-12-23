車Cam直擊｜聖誕車裝飾進化 跑車掛滿燈飾 高速公路邊閃邊奔馳 (有片)

每年聖誕節不少車主都會應節，幫愛驅車頂裝鹿角，但原來裝鹿角都已經唔夠！近日網上流傳短片，從中可見片主在高速公路上巧遇一架綠色跑車，該車由車身到尾翼都掛滿燈飾，燈飾更會不時閃爍和變色。當片主的車駛近時，綠色跑車加速絕塵而去，影片結束。發文者表示，「今年再唔係裝鹿角係架車上，而係興整到成架聖誕車咁樣⋯⋯」。

影片上傳後引起不少網民迴響，不少人認為跑車的燈飾非常好看，「我覺得幾靚」、「呢啲先叫氣氛」、「多啲燈光生意興旺」、「夜賓紛」、「氣氛燈」、「做咗我好想但又唔敢做嘅事呀」。另外，有網民就擔心燈飾導致安全問題，「如果D膠紙黐唔穩，條電線會對26(電單車)司機影響好嚴重，除時割喉！ 」，但亦有人撐跑車指，「其實，有錢有時間架人想大家開心下，搞下氣氛，結果好心換來狗眼」、「根本冇問題，一年一次，做人最緊要開心」。