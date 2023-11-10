車Cam直擊｜「肥仔」的士司機撩阿叔打MMA　遭連環拳打至倒地

正所謂「真人不露相，露相不真人」，凡事不能只看表面。今日(10日)網上流傳一段車Cam片段，一名身形肥胖之的士司機與一名頭髮灰白的中年男子在公路上爭執，其後「肥仔」的士司機出手推撞對方，惹來中年男子出手還擊，最終「肥仔」的士司機竟然不敵，被對方壓在地上狂打，直至途人介入勸交，「肥仔」的士司機才能脫困。不少網民笑言「肥仔」的士司機自找，竟然不敵阿叔。

該車Cam片段長約50秒，在紅綠燈位前拍攝。甫開始，可見一名穿粉紅色衫、身形肥胖的士司機與一名中年男子發生口角，儘管中年男子一度調頭離開，惟「肥仔」的士司機得勢不饒人，在他的背後大聲吆喝，惹來中年男子反轉身再與他理論。此時，「肥仔」的士司機終於按耐不住，出手推開對方，中年男子馬上還擊，一拳打向「肥仔」的士司機的胸部，「肥仔」的士司機遂上前「還拖」，惟被中年男子架開，中年男子隨即使出連環拳，將「肥仔」的士司機擊倒地上。

此時，「肥仔」的士司機想站起身，惟再遭中年男子擊倒，並被連環拳打中。「肥仔」的士司機之後成功站起身，準備上前與中年男子角力時，中年男子馬上連環揮拳，再次將「肥仔」的士司機擊倒在地，中年男子此時更趁勢壓住「肥仔」的士司機，好像打MMA般不停出拳毆打對方，「肥仔」的士司機幾乎無還手之力，任由中年男子毆打。影片結尾，有兩名熱心途人上前把他們分開，「肥仔」的士司機才能脫困。

網民笑言： 應搵鍾培生搞拳賽

大批網民看過影片後均覺得好笑，不少人都想不到中年男子會打贏：「笑X到我彪眼屎」、「睇以為後生大隻會贏，結果係……」、「肥仔自找俾阿叔打，阿叔已經調頭走，肥仔搵交打」、「阿叔原本縮，見佢馬步唔穩即刻食住上」。亦有網民笑言中年男子學過武夫：「阿叔開頭幾拳唔錯」、「佢(中年男子)入佢中路啦」、「阿叔唔揪唔知身體好」、「阿叔係北派點穴大師，一拳打中雞心」，更有人形容影片是「中年好格鬥之走地炮KO人形坦克」，建議「應該搵鍾培生搞搞佢，的士界拳賽」。