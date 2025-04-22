車Cam直擊｜葵涌私家車倒車撞女子後不顧而去 目擊者：落都唔落車睇吓？

葵涌發生私家車撞倒途人不顧而去事件。（fb「車cam L（香港群組）」截圖）

網上瘋傳一段車Cam片段，根據影片顯示，昨日（21日）下午2時許，一輛白色私家車沿葵涌興寧路駛至葵涌廣場對開，靠左停泊在雙黃線，此時，一名女途人步出馬路，站在該私家車後側疑等待過馬路，不料私家車突然褪後，車尾撞向女途人，她步履踉蹌險失平衡、最終未有跌倒，片段亦傳來驚呼聲「一嘢撞埋去，撞到個人！」以及響咹提示聲。其後她返回行人路之際，該私家車仍繼續褪後才停下，約20秒後更開車離開，司機並沒有落車了解。片中目擊者亦不值該名司機所為「落車都唔落車睇下呀？吓‥‥‥妳（女途人）由得佢啊？」 片段結束至此結束。據了解，警方未接獲報案。

葵涌發生車撞途人不顧而去事件。

片段曝光後網民紛紛留言討論，不少人不齒司機所為，認為「直頭報警 監都有得坐」、「一走了之應該重判」、「本來無事，而家走咗去變咗犯法」；亦有人認為對女途人反應感奇怪「佢自己畀車撞完自己都當無事都有嘅‥‥‥」、「內傷咗唔知」、「司機一定有錯，但行人自己都有錯。」

根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，交通意外中如涉及有人受傷，車輛司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。