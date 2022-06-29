車Cam直擊｜葵涌道3車相撞貨車司機不治 巴士司機涉危駕引致他人死亡被捕 (更新)

【6月29日10:45更新】葵涌道昨日發生致命交通意外，涉及一輛九巴和兩輛貨車，其中一輛貨車的駕駛室撞扁，46歲司機昏迷被困車內，其後傷重不治。警方拘捕52歲的巴士司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

巴士司機疑因處理乘客問題停車

警方表示，事發在昨日上午11時13分，一名52歲男子駕駛巴士、一名72歲男子駕駛中型貨車，以及該名46歲男子駕駛輕型貨車，沿葵涌道往荃灣方向行駛，當駛至近港鐵荔景站對開時，據報巴士司機因處理乘客問題而停車，尾隨的中型貨車收慢，但輕型貨車懷疑收掣不及撞向中型貨車，中型貨車再撞向巴士。該名輕型貨車司機被困車內，由消防員救出。他腳部嚴重受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院救治，於昨日下午12時34分被證實死亡。該名中型貨車司機及一名54歲巴士男乘客受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。任何人如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，請致電3661 1348或3661 1300與調查人員聯絡。

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葵涌道近荔景邨3車相撞 貨車駕駛室撞扁司機傷重不治

【6月28日18:17更新】葵涌道今晨發生交通意外，涉及一輛九巴和兩輛貨車，3車駛至荔景邨對開時相撞，其中一輛貨車的駕駛室撞扁，司機昏迷被困車內，其後傷重不治。網上下午流傳事發時的車Cam片段，見到貨車收掣不及撞向前方收慢的另一輛貨車和九巴。

事發在今日(28日)早上11時17分，現場是葵涌道往荃灣方向近荔景邨。現場消息指，一輛九巴及兩輛貨車依次序行駛，駛至上址時相撞。其中，在最尾的貨車車頭嚴重損毀，駕駛室撞扁，司機重傷昏迷被困車內，消防將他救出送往瑪嘉烈醫院，搶救後傷重不治；另一輛貨車司機輕傷，巴士上亦有乘客報稱不適。

運輸署在11時59分表示，因交通意外，葵涌道(往荃灣路方向)近荔景港鐵站的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通擠塞。