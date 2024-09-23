車Cam直擊｜薄扶林道男子推輪椅長者路邊「慢步」 司機急煞響咹爆粗

社交平台流傳一段今日(23日)早上拍攝的車Cam影片，可見在港島薄扶林道近瑪麗醫院路段，一名男子推着需坐輪椅的長者於路邊「慢步」，與車輛驚險擦身而過，Cam主發現後即時響咹煞車爆粗，大罵男子行為危險。

車Cam紀錄可見事件於早上10時36分發生，當時該車正於薄扶林道啟明寺對出、近華人基督教聯會薄扶林道墳場往瑪麗醫院及香港仔方向行走，於慢綫可見前方一輛紅色跑車突閃避「Cut」往快綫，隨即可見近路邊一名男子推着一名需坐輪椅的長者「慢步」，此時Cam主即時響咹煞車，爆粗斥「痴X線」，及後向男子大聲怒罵，惟對方看來未有反應繼續推輪椅，司機轉往快綫繼續行駛，期間繼續爆粗大表不滿。

網民斥「累人累物咪呢啲」 影片引起網民熱議，「做咩唔上行人道，咁樣累死司機」、「無啦啦企係馬路到，等於同死神挑戰」、「賞花杏仁露(上返行人路)」、「累人累物咪呢啲」。 亦有網民錯重點 猜測司機至少50歲「唔好咁大火氣」 亦有網民錯重點，因車Cam片音樂可見車主當時播放郭富城、鄭秀文、梁漢文、許志安於1992年發行的經典合唱歌《火熱動感 La La La》，猜測司機應是中年人，「識聽得呢首歌應該都有成50歲， 就唔好咁大火氣！」，亦有人惡搞該歌歌詞「奶奶，奶奶奶，奶奶奶奶野」。