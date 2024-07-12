車Cam直擊｜藍田私家車衝斑馬線險撞交通督導員　警拘2人包括28歲男「學神」 (更新)

【7月12日更新】新增警方拘捕2人
警方指留意到網上片段，顯示於周一(8日)上午約8時16分，一輛白色私家車沿安田街往平田邨方向行駛，當駛近安田街18號一斑馬線時，該私家車未有理會一名學校交通督導員的停車指示，以高速於該督導員身旁駛過斑馬線，其後離去。事件中沒有人受傷。
東九龍總區交通部調查及支援組人員接手調查。人員昨日(11日)下午在九龍城區拘捕一名28歲姓葉本地男子及一名30歲姓付本地女子，涉嫌危險駕駛。該名男子更涉嫌違反三項學習駕駛執照條件及沒有第三者保險而使用車輛被捕，兩人現正被扣留調查。
警方呼籲道路使用者，無論司機或者行人，應該留意四周環境情況，並應謹記遵守交通燈號及其他交通規則，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全。根據香港法例374章道路交通條例，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁三年，罰款港幣2.5萬元及停牌2年。
車Cam直擊｜藍田私家車無視學童衝斑馬線 片主：小朋友行快2步已被KO
【7月9日更新】藍田一輛私家車無視學童過路牌，直衝斑馬線。
網上流傳一段車Cam片段，根據影片顯示，事發於昨日（8日）早上8時15分，一輛白色私家車沿藍田安田街往平田邨方向行駛，駛至一間學校對開的斑馬線時，一名交通安全隊人員身穿橙色反光背心、手持「Stop 停」交通標誌指示牌的督導員站在斑馬線上，示意有學童過路。
督導員被嚇得退後一步
惟白色私家車司機未有理會，沒有減速更直衝過斑馬線，督導員被嚇得退後一步，望着白色私家車駛去，疑不值該名司機所為，揚手指斥該名司機。與此同時，當私家車駛過後，一名男童隨即步出過路。
網民批司機妄顧安全
網民紛紛留言，不忿涉事私家車司機所為，「好彩個小朋友行慢2步咋，否則......」、「好離譜」、「很多學生返學時間！害人不淺」，又支持片主作出舉報「唔係咁都放過下嘛！」