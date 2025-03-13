車Cam直擊｜西九龍公路客貨車直撞消防車 44歲男司機不治(更新)

西九龍公路發生車禍。今日（13日）下午2時許，一輛貨車沿西九龍公路行駛，駛至近油麻地支路時發生車禍，一輛消防車於西九龍公路往新界方向現場處理期間，卻被一輛客貨車撞到。客貨車車頭嚴重損毀，橫亘路中，司機受傷昏迷。消防員見狀立即落車救援，再由救護車將司機送往廣華醫院搶救，可惜最終不治。警員正在調查意外成因。
現場交通受阻
運輸署宣布，因交通意外，西九龍公路（往葵涌方向）近西九龍政府合署的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。
消防慌忙閃避跳上石壆
案發時的車CAM片段於網上流出，可見一輛泥頭車在往九龍方向一邊西九龍公路失事撞向水馬，消防到場處理，並封剩一條行車線；對面線往新界方向亦需封路，一輛消防車停於快線，另兩線仍可行駛。涉事客貨車及後沿快線駛近，未見減速下直撞消防車車尾，當時正於消防車後方旁邊的一名消防員慌忙閃避跳上分隔石壆。
涉事客貨車司機服務的物流平台向死者哀悼及慰問家屬，平台說司機正處理一宗訂單，屬保險涵蓋範圍內，提供最高30萬賠償，正與保險公司跟進。
警方表示正調查交通意外，下午約2時10分，該名44歲男子駕駛一輛輕型貨車沿西九龍公路往新界方向行駛時，懷疑失控撞向一輛正停泊在同一車道處理一宗交通意外的政府車輛。該名輕型貨車司機被困車內，其後由消防救出。他身體多處嚴重受傷，昏迷被送往廣華醫院救治，於下午3時20分被證實死亡。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36619188與調查人員聯絡。