車Cam直擊｜西九龍公路客貨車直撞消防車 44歲男司機不治(更新)

西九龍公路發生車禍。今日（13日）下午2時許，一輛貨車沿西九龍公路行駛，駛至近油麻地支路時發生車禍，一輛消防車於西九龍公路往新界方向現場處理期間，卻被一輛客貨車撞到。客貨車車頭嚴重損毀，橫亘路中，司機受傷昏迷。消防員見狀立即落車救援，再由救護車將司機送往廣華醫院搶救，可惜最終不治。警員正在調查意外成因。

現場交通受阻

運輸署宣布，因交通意外，西九龍公路（往葵涌方向）近西九龍政府合署的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。