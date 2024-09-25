車Cam直擊｜視障人士疑迷失方向誤行馬路　PizzaHut暖男落車助回行人路獲激讚

今日有車cam影片流出，根據片段拍攝日期顯示，昨日（24日）下午6時許，一輛電單車於白石角創新路左轉入科研路，駛至近逸瓏灣對開時，原本靠右線行駛。惟一名手持「白杖」（導盲手杖）的人士走出馬路，在左線上行走，不時往前方地面上左右揮動白杖，卻未能返回行人路，懷疑迷失方向時。

當鐵騎士發現該名失明人士誤闖馬路時，立即扭軚駛至左線，停在該人士的前方並落車上前查問，「你去邊度呀」，並從後攙扶協助其返回行人路。他離開時仍再三回頭張望，確保對方沿行人路直行。影片中可見鐵騎士身穿Pizza Hut制服、戴眼鏡，懷疑是該公司的外賣速遞員。

網民紛紛留言激讚

事後有人上載影片並表示「唔怕今次有我。但……希望你下次要小心啦！！」，網民看過影片後紛紛留言，大讚鐵騎士的善心「係愛呀」、「好人一世平安」、「今次真係要like」、「好人好事，發放正能量！比個Like你！」、「多謝你，分分鐘救左條人命」、「人間有情，26（電單車）有愛！」、「好人好事，祝師兄路路平安」，更有網民笑稱要叫薄餅外賣以示支持，「Pizza hut? 因為你，今晚即去！」