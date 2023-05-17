車Cam直擊｜觀塘交通警突撲出迴旋處截停的士　搏到盡原來為抄牌

為道路安全，駕駛者必須遵守馬路規則，不過今日(17日)流傳一條車Cam片段，一輛的士在觀塘一個迴旋處行駛時疑因違例，遭一名交通警截停，但交通警突撲出迴旋處截停的士的行為，卻遭到網民熱議。

交通警撲出迴旋處場面驚險

顯示該車Cam片段長29秒，在觀塘附近的一個迴旋處拍攝。影片可見一輛的士正在迴旋處中行駛，後駛至觀塘消防局前，突然有一名交通警撲出，並截停該的士。而一旁的巴士亦需急停，以免撞倒交通警員，場面十分驚險。

網民：交通警份工真係搵命博

儘管該名交通警的出發點是為懲罰該的士司機行為，不過網民就不賣帳，更直斥警員罔顧其他道路使用者安全，反而險成為「馬路炸彈」，「警察咁樣係罔顧其他道路使用者安全喎，佢可以跳返上車截停駕的士，無必要令到駕巴士要急殺（煞）」、「嚇X到架巴士要急停，車上面嘅乘客如果有事邊個要負責任」、「 作為警務人員應該指揮暢順交通，唔係喺度捉人哋呢樣嗰樣」、「交通警份工真係搵命博（搏）」、「嚇死，以為係碰瓷黨」。