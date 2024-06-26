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2024-06-26 17:33:00

車Cam直擊｜觀塘的士撞斃七旬婦畫面曝光　婦無預警出現馬路被撞飛

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車Cam直擊｜觀塘的士撞斃七旬婦畫面曝光　婦無預警出現馬路釀禍。(網片截圖)

車Cam直擊｜觀塘的士撞斃七旬婦畫面曝光　婦無預警出現馬路釀禍。(網片截圖)

上月觀塘發生一宗的士撞斃七旬婦的交通意外事發時一輛的士正沿觀塘道西行，當駛至觀塘道支路與彩虹交匯處交界，不幸撞倒一名73歲姓歐的女子，導致她重創死亡，事後65歲姓李的的士司機被警方以「危險駕駛導致他人死亡」的罪名拘捕。意外現場的車Cam畫面最近在社交平台曝光，可見肇事婦人突然無預警地出現在馬路上，最終釀成悲劇

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「哎呀，死啦」

這段車Cam影片長14秒，可以看到事發時涉案的的士正高速向觀塘道西行駛，準備加速上天橋。然而，前方突然出現正在過馬路的肇事婦人，的士司機反應不及，最終猛撼該名婦人。婦人頓時被撞飛，在空中打轉後重重摔落在地，情況甚為危急。

影片可見，當時婦人倒臥在地上一動不動，過程中的士司機嚇了一跳，忍不住叫出「哎呀，死啦」，車上的女乘客亦驚呼出聲，現場環境相當駭人。

網民：司機真係無辜

大批網民看過影片後留言，不少人都對涉事的士司機表示同情：「婆婆亂過馬路，被片主撞到正。我對片主嘅不幸深表同情」、「無揸開車嘅會覺得司機錯，揸開車嘅就知司機慘」、「呢個位咁企喺度，畀著邊個司機都避唔到」、「司機真係無辜」、「亂咁衝出馬路害己害人」，亦有網民質疑肇事婦人的精神情況，怎會晚上在案發位置過馬路。

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