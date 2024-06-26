車Cam直擊｜觀塘的士撞斃七旬婦畫面曝光　婦無預警出現馬路被撞飛

「哎呀，死啦」

這段車Cam影片長14秒，可以看到事發時涉案的的士正高速向觀塘道西行駛，準備加速上天橋。然而，前方突然出現正在過馬路的肇事婦人，的士司機反應不及，最終猛撼該名婦人。婦人頓時被撞飛，在空中打轉後重重摔落在地，情況甚為危急。

影片可見，當時婦人倒臥在地上一動不動，過程中的士司機嚇了一跳，忍不住叫出「哎呀，死啦」，車上的女乘客亦驚呼出聲，現場環境相當駭人。

網民： 司機真係無辜

大批網民看過影片後留言，不少人都對涉事的士司機表示同情：「婆婆亂過馬路，被片主撞到正。我對片主嘅不幸深表同情」、「無揸開車嘅會覺得司機錯，揸開車嘅就知司機慘」、「呢個位咁企喺度，畀著邊個司機都避唔到」、「司機真係無辜」、「亂咁衝出馬路害己害人」，亦有網民質疑肇事婦人的精神情況，怎會晚上在案發位置過馬路。