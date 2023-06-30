車Cam直擊｜觀塘迴旋處捉違規車輛　Madam搵到車Cam片佐證大叫「Perfect」

觀塘開源道迴旋處一向為交通黑點，因此經常有警員在該處一帶巡查，不過以下一條車Cam則拍到一名女交警以佻皮聲捉違規車輛，十分有趣。周四（29日）網上流傳一則影片，有司機駛經觀塘開源道迴旋處時，突然被鐵騎女交警叫停，更即場向事主索取車Cam，影片中女交警佻皮聲大叫「Perfect」，更被網民一致讚好及稱讚她有禮。

觀塘Madam佻皮聲大叫「Perfect」

周四（29日）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上，有人上傳影片，片段可見前方一輛私家車駛經觀塘開源道迴旋處，駛出黃色方格標記入迴旋處「cut單白線」切入，後被一名交通警截停，亦叫尾隨的事主一同停車。

其後該名執法的女交警先走近私家車詢問，「司機，行緊迴旋處外圈，突然之間呢架嘢（黑色客貨車）cut埋嚟影唔影響到你？」。事主回答「有」，女交警隔即笑稱：「我都係咁諗呀，完美，我告佢不小心駕駛，證人。」

女交警又着事主提供身份證及駕照做紀錄，再問事主的車Cam是否拍到事發經過，當他回答看到後，女交警更高興得尖叫，「perfect（完美）呀，介唔介意開一開畀我睇啊，唔該你呀」，之後影片完畢。