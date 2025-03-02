車Cam直擊｜調景嶺女子酒樓偷刀 圖登兩車不果劈車

近日調景嶺發生可怕一幕。網上瘋傳一段車cam影片，一名身穿羽絨外衣、戴口罩的女子，在將軍澳調景嶺善明邨對開，手持菜刀，向一輛停泊在路邊的私家車司機位玻璃「猛劈」；司機隋後推門落車，將該名女子推開。女子繼續高舉菜刀與對方對峙，影片至此結束。

車主：完全不認識持刀女子

Cam片上傳後引起熱議，惟止傳cam片的人未有交代事件來龍去脈，但推門撞開女子的司機上傳車頭cam片，拍下的下半部分；從中可見持刀女子被一名男子背後環抱式抱住，無法自由行動，被壓在引擎蓋上，兩人擾攘一番，終忍來途人走近，而途人眼見女子持刀，便有人協助司機制服女子。