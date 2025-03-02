車Cam直擊｜調景嶺女子酒樓偷刀 圖登兩車不果劈車

近日調景嶺發生可怕一幕。網上瘋傳一段車cam影片，一名身穿羽絨外衣、戴口罩的女子，在將軍澳調景嶺善明邨對開，手持菜刀，向一輛停泊在路邊的私家車司機位玻璃「猛劈」；司機隋後推門落車，將該名女子推開。女子繼續高舉菜刀與對方對峙，影片至此結束。
車主：完全不認識持刀女子
Cam片上傳後引起熱議，惟止傳cam片的人未有交代事件來龍去脈，但推門撞開女子的司機上傳車頭cam片，拍下的下半部分；從中可見持刀女子被一名男子背後環抱式抱住，無法自由行動，被壓在引擎蓋上，兩人擾攘一番，終忍來途人走近，而途人眼見女子持刀，便有人協助司機制服女子。
表示，「見有人post左調景嶺條片出嚟，我講返小小」，稱完全不認識持刀女子，「唔喺大家所講嘅感情糾紛」；當時他熄了車並開窗，惟女子突然伸把刀伸入車內，「一邊想斬我，一邊想開我車門，咁我一邊避，一邊即刻著車閂窗。」
至於推門落車的一幕，司機解釋，想落車同女子對峙，因見她個人好像無咩大威脅，就決定即刻制服佢，「費時佢又去斬下一個，因為周圍有好多學生同老人家」，之後好快就制服咗佢，就等警察嚟拘捕。他又想多謝，那位埥幫手拎坎走菜刀的途人，「等我控制佢嗰陣冇咁危險」，之後警察就嚟到，件事就咁完咗。
偷商場酒家菜刀
警方證實於周三（26日）下午拘捕一名女子，據悉與司機互不相識，當日下午4時許接獲報案，指於調景嶺善明邨善智樓地下，一名女子涉嫌持刀劈車。警方接報到場後，發現女子已被受害司機制服。
經調查後相信，該名林姓39歲女子，較早前於景嶺路8號一商場酒家的外賣燒烤部偷去一把菜刀後離開，試圖於上址登上報案人的車輛不果，再嘗試登上第二輛私家車，同樣事敗，然後便用刀斬向該車，導致該車車身不同位置出現7處刀痕。