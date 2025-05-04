車Cam直擊｜赤膊男大鬧吐露港公路被警制服 問「去唔去元朗」 圖開車門被拖行跌倒

網上流傳車Cam影片，一名赤膊男子在吐露港公路狂奔後欲登上一輛的士。片中可見當時公路往上水方向正塞車，赤膊男突然反方向狂奔，登上停在快線的一輛的士，一名警員追至，惟赤膊男已登上的士，警員示意尾隨司機繼續前行，隨後另一名警員趕至增援將其制服，片段至此為止。

警方表示，昨晚8時54分，一名的士司機報案，指接載一名男乘客沿吐露港公路往大埔方向駛至中大醫院對開時，男乘客突然在公路上打開車門，下車往沙田污水處理廠方向奔跑，其個人物品仍留在車上。警員接報趕至，在約120米外截獲23歲姓廖男事主，惟他當時情緒激動，遂召救護車將他送往那打素醫院治理。案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。