車Cam直擊｜赤膊男大鬧吐露港公路被警制服 問「去唔去元朗」 圖開車門被拖行跌倒

網上流傳車Cam影片，一名赤膊男子在吐露港公路狂奔後欲登上一輛的士。片中可見當時公路往上水方向正塞車，赤膊男突然反方向狂奔，登上停在快線的一輛的士，一名警員追至，惟赤膊男已登上的士，警員示意尾隨司機繼續前行，隨後另一名警員趕至增援將其制服，片段至此為止。
警方表示，昨晚8時54分，一名的士司機報案，指接載一名男乘客沿吐露港公路往大埔方向駛至中大醫院對開時，男乘客突然在公路上打開車門，下車往沙田污水處理廠方向奔跑，其個人物品仍留在車上。警員接報趕至，在約120米外截獲23歲姓廖男事主，惟他當時情緒激動，遂召救護車將他送往那打素醫院治理。案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。
拍車門問「去唔去元朗」
至今日(4日)凌晨時分，有網民上載一條事件發生前的車Cam影片，片長28秒，顯示在昨日(3日)晚上9時11分，赤膊男在公路截停一輛私家車，打開前座乘客位車門後向車內人士說話，其後有人關上車門，司機開車駛走。尾隨該私家車的車Cam拍下情況。赤膊男奔向其車，並拍車身問「去唔去元朗，去唔去元朗」，隨後更大喝「元朗呀！元朗呀！」期間車上有人叫「你做乜嘢呀！」，另有人重複說「唔好理佢！」司機即開車離開。
圖打開七人車 失平衡跌倒
此外，另一段車Cam影片所見，赤膊男沿快線奔跑，期間一輛駛至七人車收慢，赤膊男圖打開車門但不成功，並被私家車拖行，其後失平衡跌倒，七人車絕塵而去。