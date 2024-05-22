本港馬路地窄彎多，有時司機一時貪快，可能無視交通規則隨意行捷徑。有網民在社交平台上載一段長8秒的片段，可見一名的士司機在跑馬地直接剷上行人路駕駛 ，完全無視行人安全險撞路人。

影片可見，當時行人路上有其他路人，當的士在行人路駛過時，路人在的士兩側經過，十分危險，所幸沒有釀成意外。的士剷上行人路的過程正被途人拍下，片段並無交代具體拍攝日期及時間，惟上載片段的網民發帖文時指：「(司機)個樣咁迷茫，佢係咪搵緊車場入口？」並用hashtag表示已就事件舉報。

網民： 玩緊 Mario Kart 行捷徑 ？

片段惹來網民批評：「危駕啦」、「好X離譜」、「行人路駕駛，最低消費危駕10分」、「搭的士搵命搏」、「快啲舉報違例」、「玩緊Mario Kart行捷徑？」更有網民說：「做佢喇……問吓會長，係咪未加兩蚊，改善唔倒(到)呀。」

根據法例，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款及監禁12個月。至於危險駕駛最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元，如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。