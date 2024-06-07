車Cam直擊｜鐵騎士黑夜飛馳衝燈　撞正黑裙索女司機　網民：戀愛了

靚女揸跑車往往引人注目。今日(7日)網上流傳一段長約一分鐘的車Cam片段，顯示一名電單車男在晚上飛馳衝燈，撞正一名黑裙索女司機，上載影片的網民笑言：「一定係馬力太大收唔切，順便可以抄牌喇(問靚女攞電話號碼)」，引起不少網民戀愛腦發作。

該車Cam片段顯示是在昨晚(6日)約10時45分拍攝！影片開始見到一名電單車司機正加速向前奔馳，當駛至一個交通燈位後，疑未有留意前方正值紅燈，剛巧遇到一輛「Ben跑」右轉駛出，雖然電單車司機馬上察覺收掣，惟亦與「Ben跑」發生碰撞，幸電單車司機未有失平衡，紮穩馬步後就落車視察環境。

此時，一位皮膚白皙、身穿黑色吊帶連身裙的長髮女子在「Ben跑」走出，她右手拿著電話，懷疑報警或通知親友發生意外。電單車男一度上前疑欲與女子交涉，惟長髮女子未予以理會，只顧走向車頭視察愛車的損毀程度，同時不斷與人講電話。其後交通燈轉為綠燈，鐵騎士遂將車輪駛向路邊，美女則揮手示意其他車輛前行。

「 轉角遇到愛」

片段引起不少網民留言，雖然不少人批評電單車司機衝燈，但更多網民被片中女子的姿色迷倒，紛紛戀愛腦發作：「靚女，我鍾意」、「條女幾得喎」、「戀愛了」、「為咗識女，可以去到幾盡」、「轉角遇到愛」、「佢就好喇話唔定識到個靚女」、「錢債肉棒償」、「深夜很多這的司機如果在路口等待一定很多收穫」、「就呢條片，已有足夠埋由讓片主換個靚啲嘅鏡頭」。