車Cam直擊｜13歲童再現彌敦道逆線暴走　警拘52歲父涉疏忽看管 (更新)

【13:10更新】新增警方以涉嫌忽略看管兒童罪名，拘捕男童的52歲父親
再有馬路惡搞男童出現，今次是在彌敦道！事關近日網上有車Cam片段影到，一名男童在彌敦道馬路逆線暴走，穿插車堆之間，險象環生，惹來網民熱議。警方調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪名，拘捕男童52歲父親。
從慢線跑到快線 穿插迎面群車
該車Cam片段長約20秒，發生在上周六(1日)下午，地點在彌敦道窩打老道燈位，該處屬於十字路口，平日交通繁忙，拍攝影片的車主指：「呢個細路有啲熟口熟面，衝出馬路逆線暴走」。影片甫開始，一名戴口罩、穿藍色衣褲、孭著背囊、手拿手機的少年，從遠處逆線奔跑，再從慢線走到右邊的快線，橫跨彌敦道馬路。
當時剛巧轉燈，馬路上有不少車輛正向前行駛，惟少年並無理會，只顧逆線暴走，更一度與影片車主的車輛正面而行，穿插在群車之間，非常危險，幸好馬路上的司機亦發現他的舉動，將車輛減速，以免發生嚴重意外。
網民：正常兒童唔會係咁
影片再度引發熱議，網民紛紛直斥該少年行為離譜：「有爺生冇乸教就係呢啲」、「係咪走失嘅有病兒童(自閉症)？正常兒童唔會係咁」、「堅白卡小子」、「害X死啲司機啦」、「發現傻人案」；亦有網民擔心「佢咁大個人，屋企人一定捉佢唔住，終有一日出事。」
警方表示，昨午(5日)接獲報案，指影片中男童懷疑在4月1日下午於彌敦道近窩打老道橫跨三條行車線奔跑，經調查後鎖定該名13歲男童的身份，並於昨晚在油麻地拘捕其52歲父親，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，案件交由油尖警區刑事調查隊第十隊跟進，兒童父親已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。
不時有男童多區馬路「彈出彈入」
事實上，早前網上亦流傳多條車Cam片段，顯示一名男童在各區馬路「彈出彈入」並「擺甫士」，經常嚇到駕駛者減速響號，之前有男童在馬路旁邊「彈出彈入」，整蠱司機，亦有男童在界限街「快閃」後，懷疑打算在佐敦印度會對開伊利沙伯醫院道與加士居道天橋交界故技重施時，被交通警員截查。警方亦曾在網上登告示，呼籲家長留意子女行為。