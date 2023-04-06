車Cam直擊｜13歲童再現彌敦道逆線暴走　警拘52歲父涉疏忽看管 (更新)

【13:10更新】新增警方以涉嫌忽略看管兒童罪名，拘捕男童的52歲父親

再有馬路惡搞男童出現，今次是在彌敦道！事關近日網上有車Cam片段影到，一名男童在彌敦道馬路逆線暴走，穿插車堆之間，險象環生，惹來網民熱議。警方調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪名，拘捕男童52歲父親。

從慢線跑到快線 穿插迎面群車

該車Cam片段長約20秒，發生在上周六(1日)下午，地點在彌敦道窩打老道燈位，該處屬於十字路口，平日交通繁忙，拍攝影片的車主指：「呢個細路有啲熟口熟面，衝出馬路逆線暴走」。影片甫開始，一名戴口罩、穿藍色衣褲、孭著背囊、手拿手機的少年，從遠處逆線奔跑，再從慢線走到右邊的快線，橫跨彌敦道馬路。

當時剛巧轉燈，馬路上有不少車輛正向前行駛，惟少年並無理會，只顧逆線暴走，更一度與影片車主的車輛正面而行，穿插在群車之間，非常危險，幸好馬路上的司機亦發現他的舉動，將車輛減速，以免發生嚴重意外。