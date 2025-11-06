輔警掌摑12歲自閉症兒子　判罰2000元守行為3年

一名50歲男輔警涉於去年10月在家中襲擊患有自閉症的12歲兒子，被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件今日(6日)在觀塘裁判法院再訊。控方不反對案件以簽保守行為方式處理，署理主任裁判官梁嘉琪批准被告以2,000港元簽保守行為3年。

50歲匿名男被告以「YKL」作代號，控罪書沒報稱職業。據悉他是一名輔警，現已被停職。控罪指他於2024年10月22日在將軍澳某一單位，身為超過16歲而對一名12歲男童X的兒童或少年人，即男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該男童X，其方式相當可能導致該男童X受到不必要的健康損害。