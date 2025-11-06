輔警掌摑12歲自閉症兒子　判罰2000元守行為3年

一名50歲男輔警涉於去年10月在家中襲擊患有自閉症的12歲兒子，被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件今日(6日)在觀塘裁判法院再訊。控方不反對案件以簽保守行為方式處理，署理主任裁判官梁嘉琪批准被告以2,000港元簽保守行為3年。
50歲匿名男被告以「YKL」作代號，控罪書沒報稱職業。據悉他是一名輔警，現已被停職。控罪指他於2024年10月22日在將軍澳某一單位，身為超過16歲而對一名12歲男童X的兒童或少年人，即男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該男童X，其方式相當可能導致該男童X受到不必要的健康損害。
控方表示不反對以簽保守行為處理本案，裁判官在被告同意案情後，下令案件以簽保守行為方式處理。裁判官提醒被告守行為期間必須保持社會安寧及行為良好，不可以對他人作出侮辱或威嚇。
妻子轉告學校社工報警 被告向警署自首
案情指12歲事主X是被告獨子，案發時就讀中一，患有自閉症、專注不足及過度活躍症，與父母及祖父母同住。案發當晚被告妻子正檢查X功課，被告見到X「又跳又叫」，因為想「控制」事主，故掌摑他一下，又用自己的頭撞X的額頭一次。
妻子翌日把事件告知學校社工，最終報警。X到醫院驗傷，醫生發現他的額頭輕微腫起。被告之後到將軍澳警署自首，承認犯案，並指：「我聽到佢鬧媽咪，因為我一時衝動先打佢」。
案件編號：KTCC 549/2025