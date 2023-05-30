輔警總監楊祖賜違法霸佔官地有新進展　地政：按既定程序處理短租申請

輔警總監兼港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜被揭在2020年5月，在西貢村屋住所僭建兼圍封霸佔屋前500平方呎官地，其後他移除圍牆，被政府收回官地，並以鐵絲網圍封及豎立政府官地牌。事隔數年，有傳媒報道，發現上址的鐵絲網及官地牌已拆除，但白色地台一直未有還原，而楊祖賜去年8月，再次申請租用官地作花園及泊車用途，若然獲批則可繼續使用未還原的地台。

官地上近500平方呎地台未有還原

2020年楊祖賜被揭發佔用官地後，2021年8月他曾向西貢地政處申請，將屋前地「先霸後租」，惟處方以白色地台佔用了部份行人路為由拒絕。楊祖賜最終拆除官地上圍封的圍板，涉事官地被政府收回，以鐵絲網圍封，並豎立政府官地牌。但在官地上近500平方呎的白色地台，始終未有還原。而時至2021年底，即在其僭建風波後數個月，政府更公布楊祖賜延任輔警總監，任期至2024年7月6日。