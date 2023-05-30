輔警總監楊祖賜違法霸佔官地有新進展　地政：正就短租官地諮詢公眾

輔警總監兼港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜被揭在2020年5月，在西貢村屋住所僭建兼圍封霸佔屋前500平方呎官地，其後他移除圍牆，被政府收回官地，並以鐵絲網圍封及豎立政府官地牌。事隔數年，有傳媒報道，發現上址的鐵絲網及官地牌已拆除，但白色地台一直未有還原，而楊祖賜去年8月，再次申請租用官地作花園及泊車用途，若然獲批則可繼續使用未還原的地台。
官地上近500平方呎地台未有還原
2020年楊祖賜被揭發佔用官地後，2021年8月他曾向西貢地政處申請，將屋前地「先霸後租」，惟處方以白色地台佔用了部份行人路為由拒絕。楊祖賜最終拆除官地上圍封的圍板，涉事官地被政府收回，以鐵絲網圍封，並豎立政府官地牌。但在官地上近500平方呎的白色地台，始終未有還原。而時至2021年底，即在其僭建風波後數個月，政府更公布楊祖賜延任輔警總監，任期至2024年7月6日。
地政：就短租官地諮詢公眾
據村民指，該塊官地的鐵絲網及官地牌，在3月已移除。而村內亦張貼了一份2022年10月的公告，指地政總署正考慮批租楊祖賜屋前的官地，並諮詢公眾。地政總署指，楊曾在2021年8月申請短租官地，但當時因白色地台部份佔用行人路拒批租。署方指楊願意拆卸佔用行人路部份的白色地台，故於去年底批准他移除鐵絲網及官地牌。現時工程已經完成，西貢地政處按既定程序處理楊的短租申請。
楊回應指，已在過往三年委託專業土地測量師，依合法途徑跟進事宜，並向地政處遞交短期租約申請，處理自遷入前已存在多年的政府土地使用問題，會全力配合相關政府部門的跟進。