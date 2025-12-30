輔警駕的士載客時露私處自瀆　擬不認罪准保釋明年2月再訊 (更新)

一名本身任職的士司機的休班男輔警，於今年9月1日，接載一名55歲女乘客期間，在駛至跑馬地堅拿道天橋時懷疑露出私處自瀆。女乘客抵達跑馬地目的地後向巡警報案，警方經調查後拘捕該名男司機。他已被控以一項「在公眾地方的猥褻行為」罪，案件今日(30日)在東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至明年2月25日再訊，以待控方準備文件，下次聆訊將正式聽取答辯及進行審前覆核。被告獲准保釋，期間不得接觸控方證人。

被告吳咏文(57歲)，報稱的士司機，被控於2025年9月1日在香港跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部分身體，即其陰莖。據悉，被捕人士是隸屬香港仔分區的休班輔警，正職為的士司機，案發後已被警隊停職。