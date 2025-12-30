熱門搜尋:
本地
2025-12-30 11:50:00

輔警駕的士載客時露私處自瀆　擬不認罪准保釋明年2月再訊 (更新)

輔警駕的士載客時露私處自瀆，被控公眾地方猥褻今日提堂。(資料圖片)

一名本身任職的士司機的休班男輔警，於今年91日，接載一名55歲女乘客期間，在駛至跑馬地堅拿道天橋時懷疑露出私處自瀆。女乘客抵達跑馬地目的地後向巡警報案，警方經調查後拘捕該名男司機。他已被控以一項「在公眾地方的猥褻行為」罪，案件今日(30)在東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至明年225日再訊，以待控方準備文件，下次聆訊將正式聽取答辯及進行審前覆核。被告獲准保釋，期間不得接觸控方證人。

被告吳咏文(57)，報稱的士司機，被控於202591日在香港跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部分身體，即其陰莖。據悉，被捕人士是隸屬香港仔分區的休班輔警，正職為的士司機，案發後已被警隊停職。

辯方透露被告擬不認罪，希望法庭排期明年5月開審，又透露擬傳召1名品格證人和醫生證人。控方料於審訊中傳召3名證人，當中包括女事主，並為她申請在屏風後作供及特別通道進出法庭，控方亦會倚賴被告警誡錄影會面、涉案閉路電視及行車記錄儀片段，惟須時準備錄影會面的謄本，以及警員書面口供和警員記事冊等文件。裁判官林子康指，控方仍未備妥所有文件，現階段排期審訊比較倉促，而本案較簡單，不打算等到明年5月才開審，如被告不認罪，屆時會進行審前覆核。

案件編號：ESCC3269/2025

