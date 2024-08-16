輕度智障女訛稱代訂迪士尼及演唱會門票 官稱積犯須加刑 判囚28個月

犯案纍纍的36歲輕度智障女子，訛稱能以折扣價代訂迪士尼、MIRROR演唱會門票或酒店套票等，詐騙160名事主合共94萬元。她昨承認6項欺詐罪。法官指被告雖是弱智，但曾8次干犯欺詐罪，是積犯；須要特別加刑，判處她監禁28個月。

犯案纍纍的36歲輕度智障女子，訛稱能以折扣價代訂迪士尼、MIRROR演唱會門票或酒店套票等，詐騙160名事主合共94萬元。她昨承認6項欺詐罪。法官指被告雖是弱智，但曾8次干犯欺詐罪，是積犯；須要特別加刑，判處她監禁28個月。

被告陳家穎，36歲，她昨在區域法院承認6項欺詐罪。案情指，2022年5月4日至7月10日期間，90名事主分別不同途徑包括他人介紹、WhatsApp群組等接觸到被告，被告表示能夠以折扣價格購買迪士尼樂園年票，事主們透過「轉數快」向被告轉賬相關款項，但未待他們取得年票，被告已失聯。