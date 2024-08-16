輕度智障女訛稱代訂迪士尼及演唱會門票 官稱積犯須加刑 判囚28個月

犯案纍纍的36歲輕度智障女子，訛稱能以折扣價代訂迪士尼、MIRROR演唱會門票或酒店套票等，詐騙160名事主合共94萬元。她昨承認6項欺詐罪。法官指被告雖是弱智，但曾8次干犯欺詐罪，是積犯；須要特別加刑，判處她監禁28個月。
被告陳家穎，36歲，她昨在區域法院承認6項欺詐罪。案情指，2022年5月4日至7月10日期間，90名事主分別不同途徑包括他人介紹、WhatsApp群組等接觸到被告，被告表示能夠以折扣價格購買迪士尼樂園年票，事主們透過「轉數快」向被告轉賬相關款項，但未待他們取得年票，被告已失聯。
被告又訛稱可以折扣價預訂迪士尼樂園酒店房間及訛稱以折扣價出售迪士尼樂園商品、迪士尼門票、MIRROR演唱會門票等，共160名事主上當受騙。被告其後失去聯絡，有事主報警，警方在酒店內拘捕女被告，她在警誡下表示，已經盡力協助事主訂酒店，但未能訂到。
受疫情影響找不到工作鋌而走險
控方庭上披露，被告過去有25項案底，當中8項為欺詐罪，其餘案底則涉及以欺騙手段逃避法律責任及盜竊等不誠實罪行。辯方求情指，被告背景複雜，因驗出智力問題而入讀特殊學校，但被告交友不慎，跟隨別人唆擺而犯案，被告在還押期間得到宗教輔導，作出反省。
法官判刑時引述被告背景，指她曾任特殊學校活動助理，因學校裁員和疫情影響，被告找不到工作，鋌而走險，女被告持續犯案兩個月，涉款近100萬元，形容案底「差勁」，顯示過去判刑不足以阻嚇被告，決定判監28個月。