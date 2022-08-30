輕度智障男子挑釁警員「隻揪」吐口水 認襲擊等4罪判囚10周罰600元

去年4月，西九龍裁判法院處理泛民人士涉及2019年「818流水式集會」的判刑，26歲輕度智障男子疑於法院大樓外與政見不同者爭執，期間衝燈過路，遭截查時向便衣警員吐口水及以身分證拍對方手掌。男子昨日承認3項襲擊罪及1項不遵照交通指示的傳票罪，裁判官陳慧敏今（30日）於西九龍裁判法院指，案發於人流眾多的地方，亦為特別的判刑日子，被告在眾目睽睽下公然挑戰警察執法，漠視法紀。雖然辯方稱被告智力問題致情緒失控犯案，但裁判官認為醫療紀錄顯示其病情的影響有限，終判囚10周及罰款600元。

案情指，案發時24歲的被告盧嘉文被控於2021年4月16日，在香港九龍通州街及東京街交界襲擊警員陳俊馮及吳嘉輝；在警車內襲擊陳俊馮；及在交通燈控制的過路處，不依照紅色交通燈號的指示，違反道路交通守則。



辯方求情指，被告自幼患輕度智障，惟裁判官引述醫療紀錄，指出被告去年3月與女友分手後入院治療，醫生判定他當時情緒穩定，沒有不正常思想和觀感，亦無處方藥物；被告當時覓得一份新工作，故主動要求出院履新，反映病情對他的影響有限。



此外，被告受審當日認罪，刑期上只獲五分之一的扣減。基於上述因素，裁判官就3項襲警罪共判囚10星期，衝燈的傳票控罪則判罰600元。裁判官最後寄語被告，希望他在事件中得到教訓，學懂克制自己及尊重別人。