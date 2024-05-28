輕鐵兆康站變身主題月台 多啦A夢列車遊走輕鐵東鐵機鐵

多啦A夢現身屯門輕鐵站、港鐵東鐵綫及機鐵！港鐵公司與多啦A夢巡迴特展主辦單位AllRightsReserved合作，昨日起至8月中在輕鐵兆康站3號月台設置首個「多啦A夢主題月台」並推出3列主題列車，當中經粉飾主題列車昨在兆康輕鐵站主題月台展出，引來大批市民圍觀打卡。有粉絲盛讚列車布置完美，未來會多乘輕鐵打卡；另有人指，不少粉絲錯過了上周六無人機表演，希望主辦方「再來一次」。

主題月台由輕鐵兆康站3號月台裝飾而成，月台採用經典藍、白、紅配色作為主調布置。月台上的裝飾和海報配合7月13日起舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展。

至於3列多啦A夢主題列車分別行走輕鐵610綫、東鐵綫和機場快綫；其中一列昨起行駛來往屯門碼頭及元朗的輕鐵610綫，車身以「100%朋友召喚鈴」為主題，披上的塗裝採用多啦A夢配色，窗口亦有多個不同造型的多啦A夢，彷彿與乘客一同乘車，而車門則設計成粉紅色，化身市民熟悉的法寶「隨意門」。多啦A夢亦會進駐車內，列車扶手吊環、天花及座位會有多啦A夢和新法寶模樣。除610綫外，另外兩架列車則會行駛於東鐵綫及機場快綫。

港鐵香港客運服務常務總監楊美珍指，港鐵很高興能夠參與巡迴特展活動，並推出主題月台和3列多啦A夢列車；透露港鐵往後會公布更多相關活動，包括不同造型的多啦A夢現身於多個港鐵站，及將推出主題車票套裝。