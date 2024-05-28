輕鐵兆康站變身主題月台 多啦A夢列車遊走輕鐵東鐵機鐵

多啦A夢現身屯門輕鐵站、港鐵東鐵綫及機鐵！港鐵公司與多啦A夢巡迴特展主辦單位AllRightsReserved合作，昨日起至8月中在輕鐵兆康站3號月台設置首個「多啦A夢主題月台」並推出3列主題列車，當中經粉飾主題列車昨在兆康輕鐵站主題月台展出，引來大批市民圍觀打卡。有粉絲盛讚列車布置完美，未來會多乘輕鐵打卡；另有人指，不少粉絲錯過了上周六無人機表演，希望主辦方「再來一次」。
主題月台由輕鐵兆康站3號月台裝飾而成，月台採用經典藍、白、紅配色作為主調布置。月台上的裝飾和海報配合7月13日起舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展。
至於3列多啦A夢主題列車分別行走輕鐵610綫、東鐵綫和機場快綫；其中一列昨起行駛來往屯門碼頭及元朗的輕鐵610綫，車身以「100%朋友召喚鈴」為主題，披上的塗裝採用多啦A夢配色，窗口亦有多個不同造型的多啦A夢，彷彿與乘客一同乘車，而車門則設計成粉紅色，化身市民熟悉的法寶「隨意門」。多啦A夢亦會進駐車內，列車扶手吊環、天花及座位會有多啦A夢和新法寶模樣。除610綫外，另外兩架列車則會行駛於東鐵綫及機場快綫。
港鐵香港客運服務常務總監楊美珍指，港鐵很高興能夠參與巡迴特展活動，並推出主題月台和3列多啦A夢列車；透露港鐵往後會公布更多相關活動，包括不同造型的多啦A夢現身於多個港鐵站，及將推出主題車票套裝。
粉絲讚列車扶手吊環有驚喜
喜歡多啦A夢逾30年的劉先生因事前知悉消息，昨特意到兆康站欣賞主題列車。他大讚列車布置非常完美，「仲靚過(日本)高岡嗰架車」，最令他感意外的是扶手吊環亦有特別裝飾，但擔心裝飾日後遭破壞，希望大家愛惜裝飾、好好保存。劉先生提到，上周六有坐船在維港欣賞無人機表演，形容非常精彩。他透露，不少喜歡多啦A夢的內地朋友都想來港欣賞表演，可惜錯失機會，盼主辦方再安排演出。
另一名多啦A夢粉絲謝小姐亦有在兆康站迎接主題列車， 並帶同一大束多啦A夢收藏公仔打卡。她認同車廂內的扶手吊環裝飾非常吸引，未來會多坐幾次列車打卡留念。