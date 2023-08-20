輕鐵重現橙白色車身賀通車35周年　周一起主力行走「元祖級」路線 (多圖)

輕鐵自1988年投入服務以來，至今已服務新界西北地區35年。港鐵在一列輕鐵列車的車身貼上橙、白色塗裝，重現輕鐵通車初期的模樣，另在車頭保留港鐵標誌，以慶祝輕鐵35周年。港鐵又把該列輕鐵的座椅改為橙色，以及在車頂、椅背張貼一些介紹輕鐵歷史、用車和市民故事等資訊。
大批鐵路迷湧至兆康站參觀
港鐵今日(20日)率先安排該輛「35周年復刻主題輕鐵」到輕鐵兆康站，供市民欣賞參觀約兩小時，大批新界西北街坊和鐵路迷把握機會到場參觀和拍攝相片。在輕鐵駛入車站一刻，月台邊緣和車站行人過路處均站滿圍觀的人群，需要港鐵職員維持秩序，而列車的電子路線牌就顯示「輕鐵35年」字樣，車次編號則顯示與港鐵股票代號相信的「066」數字。
▼兆康站月台站滿鐵路迷及市民▼
下月再有「復刻主題輕鐵」投入服務
這列橙、白色的「35周年復刻主題輕鐵」明日(21日)起，將主力行走來往屯門碼頭及元朗的610綫，港鐵指610綫是輕鐵通車以來一直服務的「元祖級」路綫之一，形容安排「倍添懷舊情懷」。港鐵又預告，下月將有另一部「35周年復刻主題輕鐵」投入服務。
此外，港鐵下月17日將舉行輕鐵車廠開放日，其間會展出第一期(「35周年復刻主題輕鐵」)至第五期輕鐵車輛，供市民及鐵路迷拍照留念，港鐵指市民下月5日中午起，可分別透過MTR Mobile和THE GULU應用程式索取入場門票。