輕鐵重現橙白色車身賀通車35周年　周一起主力行走「元祖級」路線 (多圖)

輕鐵自1988年投入服務以來，至今已服務新界西北地區35年。港鐵在一列輕鐵列車的車身貼上橙、白色塗裝，重現輕鐵通車初期的模樣，另在車頭保留港鐵標誌，以慶祝輕鐵35周年。港鐵又把該列輕鐵的座椅改為橙色，以及在車頂、椅背張貼一些介紹輕鐵歷史、用車和市民故事等資訊。

大批鐵路迷湧至兆康站參觀

港鐵今日(20日)率先安排該輛「35周年復刻主題輕鐵」到輕鐵兆康站，供市民欣賞參觀約兩小時，大批新界西北街坊和鐵路迷把握機會到場參觀和拍攝相片。在輕鐵駛入車站一刻，月台邊緣和車站行人過路處均站滿圍觀的人群，需要港鐵職員維持秩序，而列車的電子路線牌就顯示「輕鐵35年」字樣，車次編號則顯示與港鐵股票代號相信的「066」數字。

▼兆康站月台站滿鐵路迷及市民▼