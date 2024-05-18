輕鐵鍾屋村站有列車脫軌　港鐵：涉路軌上外來物已報警 (更新)

【15:20更新】輕鐵鍾屋村站今早(18)有列車脫軌，4條路綫需改道，到中午12時許，輕鐵服務逐步回復正常。港鐵在處理事件期間，安排了免費接駁巴士行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客，並加派人手協助乘客。
4條路綫受影響 涉事列車無超速
早上約9時25分，港鐵指，一列正在返回屯門車廠的不載客輕鐵兩卡車，在駛至鍾屋村站附近時，懷疑路軌上有外來物，導致首卡車車底的其中一個轉向架(bogie)偏離路軌。行經該站的4條輕鐵綫受影響，包括610綫，614綫，615綫及751綫改道駛，不停藍地站至洪水橋站。相關路段的輕鐵列車服務於12時42分逐步恢復正常。
港鐵指，初步調查顯示，涉事輕鐵當時有按照交通燈號行駛，並且沒有超速，事故涉及路軌上外來物。港鐵已就事件報警，並會進一步調查事故原因。
港鐵安排免費接駁巴士
【11:30更新】港鐵今早(18日)宣布，輕鐵鍾屋村站附近發生事故，附近服務需要暫停。據悉事故由於有列車脫軌，車上沒有載客，無人受傷。至早上11時，工程人員已把兩卡列車分開，現正檢查列車及相關設備，並會擺正涉事轉向架，之後準備拖走列車。港鐵人員正努力處理，希望盡快恢復服務。初步懷疑事故涉及路軌上外來物，港鐵會調查事故原因。
港鐵指，4條輕鐵路綫需要改道，包括610綫，614綫，615綫及751綫，將不停藍地站至洪水橋站。港鐵已安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客，並呼籲乘客考慮改搭其他交通工具。
港鐵指正在處理事件，敬請市民原諒。