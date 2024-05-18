輕鐵鍾屋村站有列車脫軌　港鐵：涉路軌上外來物已報警 (更新)

【15:20更新】輕鐵鍾屋村站今早(18)有列車脫軌，4條路綫需改道，到中午12時許，輕鐵服務逐步回復正常。港鐵在處理事件期間，安排了免費接駁巴士行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客，並加派人手協助乘客。

4條路綫受影響 涉事列車無 超速

早上約9時25分，港鐵指，一列正在返回屯門車廠的不載客輕鐵兩卡車，在駛至鍾屋村站附近時，懷疑路軌上有外來物，導致首卡車車底的其中一個轉向架(bogie)偏離路軌。行經該站的4條輕鐵綫受影響，包括610綫，614綫，615綫及751綫改道駛，不停藍地站至洪水橋站。相關路段的輕鐵列車服務於12時42分逐步恢復正常。