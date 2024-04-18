輪候公屋合資格人士獲現金津貼 議員質疑鼓勵「躺平」

選委界立法會議員洪雯在立法會財委會特別會議上表示，現時很多年輕人都放棄「向上流動」而加入輪候公屋行列，試行計劃提供現金津貼等同獎勵市民「躺平」輪候公屋，關注政府何時檢討計劃。她又質疑，長遠房屋策略既不長遠，也「無策略、無願景、無靈魂」。 房屋局局長何永賢說，政府的公屋制度絕非鼓勵年輕人一到18歲就輪候公屋，公營房屋是照顧基層或有需要長者。她又指出，長遠房屋策略是務實貼近需要的做法，同時保持靈活性，應對社會或經濟的變化，政府亦可透過調節或理順房屋階梯，鼓勵年輕人上樓。

政府在2021年6月推出為期三年的現金津貼試行計劃，向合資格公屋一般申請住戶提供現金津貼，截至今年2月底，已向約97500個住戶，發放合共約42.5億元現金津貼，政府決定延長試行計劃一年至明年6月。

何永賢稱當局有決心解決劏房問題

工聯會會長吳秋北關注，政府有無時間表解決劏房問題。何永賢表示，政府有決心解決劏房問題，「解決劏房問題」工作組正收集不同數據及與政黨團體溝通，吸納意見，但她指出，劏房問題複雜，落地要小心，包括如何制定劏房居住環境的最低標準、如何取締不合最低標準的劏房等。她說，當局交給行政長官的報告中一定會有相關時間表，其後公開報告時會清晰告知公眾政府的規劃。

另外，選委界的劉智鵬表示，雖然現政府撤銷樓市「辣招」，但如果有一日大環境改善，樓價上升，關注政府會否再次「加辣」。何永賢回應說，樓市既是經濟也是民生，兩者要取得平衡，同時本港經濟受到世界大環境影響，利率亦影響樓市變化，但有關「辣招」印花稅框架仍然保留，政府會密切情況。