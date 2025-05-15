輪候公屋新數據 一般申請維持5.3年 長者一人降至3.3年

房屋局昨公布公屋申請數目和平均輪候時間。房署最新數字顯示，截至本年3月底，過去12個月公屋一般申請者的平均輪候時間維持在5.3年；其中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年，至最新的3.3年。 房委會表示，本年首季公屋平均輪候時間維持在5.3年，是因為過去一年有近六成申請者獲安排入住翻新單位，其中八成位於市區或擴展市區。位於元朗攸壆路的首個簡約項目今年3月起已分階段入伙，房委會表示，由於仍處起步階段，本年首季只有83宗入伙，故公屋綜合輪候時間維持在5.3年。

本年第一季獲編配入住公屋的一般申請共有約4,700宗，當中長者一人申請佔約440宗同一季度，獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為780宗。在本年首季獲編配入住新公屋單位的一般申請有約2,300宗，其中分別有約1,500宗及約800宗獲安排入住屯門顯發邨和深水埗白田邨。 另外，其餘的2,400宗獲安排入住翻新單位，當中包括因公屋租戶購買了資助出售單位或自願交回，以及打擊濫用公屋而收回的單位。長者一人申請者方面，過去12個月內獲編配入住公屋的長者一人申請者中，逾四成為輪候時間相對較短的新界區申請者，故其平均輪候時間因而下降0.1年，至最新的3.3年。

一般公屋申請者下降兩成六 房委會的數字又顯示，至本年3月底，約有11.64萬宗一般公屋申請，以及約8.63萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。與最高位的15.64萬宗(截至2020年9月底)及14.37萬宗(截至2015年12月底)比較，一般公屋申請及非長者一人申請的數目分別下降26%及40%。 房委會表示，隨著陸續有新的公屋項目落成，以及打擊濫用公屋的成效，再加上居屋和綠置居項目入伙，不少公屋租戶因購買了資助出售單位而騰出其公屋單位，加快公屋流轉，輪候公屋的一般申請者數目因而下降。立法會議員梁文廣表示，相信隨後更多簡約公屋入伙及其他項目落成，有望進一步改善公屋輪候時間。他又指，預計有相當多的居屋在今年度落成及入伙，會有不少綠表公屋租戶交回公屋單位再作編配。