輪候公屋現金津貼下月底停止 四成三受惠者稱無法負擔現有租金

政府2021年推出現金津貼試行計劃，舒緩輪候公屋基層居民租金壓力，計劃將於下月30日結束。有組織指暫停津貼對近九成受惠者的生活造成極大或大影響，建議保留及恆常化現金津貼項目，集中支援低收入或有住屋困難的基層住戶，持續舒緩貧困戶的住屋、經濟和生活困難，減輕精神壓力。

「現金津貼試行計劃」2021年起推行，向輪候公屋滿3年的合資格住戶每月發放1,300至3,900元津貼。社區組織協會本月訪問330名基層租戶，43.9%是領取津貼的受惠者，而津貼常用於「住屋相關」(89%)、「伙食費」(51%)及「子女教育及活動費」(43.4%)；85.5%同意津貼可舒緩租金、水電或雜費壓力。另有六成八人因津貼而搬遷至環境更理想的居所。