輪椅人士組織倡巴士設雙輪椅位　違例泊車阻埋站促加強打擊

本港絕大部分專營巴士現時均為低地台巴士，可以接載輪椅人士。有關注無障礙巴士服務的組織表示，現時低地台巴士普遍只有一個輪椅位，雙輪椅巴士尚未全面普及，部分路線往往要花多半小時至一小時不等候車。組織又指，違例泊車情況嚴重使巴士無法靠近行人路上落輪椅，建議巴士公司全面為巴士加裝雙輪椅位和完善違例泊車監管等。

政府統計處去年底發表統計報告指，本港有最少7.7萬人要用輪椅輔助。由一群肢體傷殘且需要使用輪椅人士組成的無障礙巴士關注組表示，巴士是輪椅人士最常使用的公共交通工具之一，但主力服務市區的城巴和九巴仍主要為單輪椅位巴士，組織從公開資料僅得知城巴有46輛雙輪椅巴士，使他們外出面對不同困難和限制。組織又指，若車上已有一名輪椅人士乘搭，或巴士站同時有多於一名輪椅人士輪候，通常便需要等候下一班車，往往需要額外預留半小時至一小時候車。

輪椅上落期間乘客車長易受傷

此外，組織指不少司機在巴士站前後違例泊車，使巴士無法靠近巴士站行人路上落輪椅，甚至會被車長要求到同路線上一個或下一個巴士站候車。目前的巴士站候車區和行人路亦被指令輪椅難以上落，甚至因斜板角度不安全導致輪椅乘客上落期間，甚至與提供協助的車長一同受傷。

組織建議，巴士公司應普及雙輪椅設計，加快輪椅人士流轉量、減少他們前往不同地區活動的困難，同時建議政府要加強打擊在巴士站違例泊車及增加相關罰則，以及為行人路和巴士站候車區訂定劃一的高度和闊度指標，既方便車長停站和打開輪椅板，亦確保輪椅乘客能安全上落車。