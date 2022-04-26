輸入個案｜尼泊爾抵港漢或二次感染

本港連續兩日錄得少於500宗新冠肺炎個案，昨增431宗確診，第五波疫情累計逾118.96萬宗個案。昨錄得的16宗輸入個案，包括一名從尼泊爾抵港第12日驗出陽性的患者，其病毒量低、2月曾於尼泊爾確診和康復，當局正調查是在本港社區感染或屬復陽。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該患者去年完成接種兩劑復必泰新冠疫苗，本月12日抵港並完成7日酒店檢疫。她說，患者現沒有病徵、樣本CT值介乎19至27，即病毒量高，當局正分析屬本地感染或復陽個案、帶有哪一種病毒株，暫時列作輸入個案。張竹君又指，患者檢疫的酒店鄰房住客未見個案。

相信「疫苗通行證」會繼續生效

確診數字已11日維持在三位數，張竹君認為市民仍需要保持社交距離和個人衛生，最重要仍是接種疫苗，又稱現時3至11歲兒童的接種率不理想，形容小童不能因身邊人已打針而不接種，這並不屬於「群體免疫」。她呼籲家長盡快帶同小童接種疫苗，又指疫情雖然逐漸回落，但相信「疫苗通行證」仍會繼續實施，舉例稱外出用膳有較高風險，如大家都已打針會相對較安全。

死亡個案方面，醫管局呈報11名患者前日在公立醫院離世，年齡介乎72至95歲。衛生署法醫亦呈報7宗死亡個案，59至89歲死者在2月28日至上月26日期間離世，本身均有慢性疾病。第五波疫情累計9,054宗死亡個案，整體呈報病死率為0.76%。