輸入外勞︱九成基層打工仔對輸入外勞感憂慮 社協倡設職位配額保本地人飯碗

政府推出「行業輸入勞工計劃」和「優化現有補充勞工計劃」，包括放寬26個工種職位無限額輸入外勞，為期兩年。香港社區組織協會發布「基層市民對輸入勞工計劃的意見問卷調查報告」，發現近九成基層對各項輸入外勞計劃感憂慮。社協建議先設外勞職位配額，降低市場競爭，再為本地人提供技能培訓，應對人力資源短缺。

近九成人對各項輸入勞工計劃感憂慮

社協上月中至本月初訪問208名基層市民，結果顯示近九成人對各項輸入勞工計劃感憂慮。逾七成人不贊成相關計劃引入非技術/低技術勞工；主因擔心損害本地非技術/低技術勞工就業機會(84.4%)、減低本地勞工改善工作待遇的水平(71.4%)、當局未有善用本地人力資源(62.3%)、拖累相關職位工資水平(57.8%)。若以年齡組群劃分，不贊成受訪者中，以18至29歲(100.0%)年齡組別的受訪者比例上佔較高，46至60歲則較低(69.6%)。

社協指，本地經濟未回穩，開工不足的問題仍在，當局應延長招聘不到本地工人的聘用期，由目前的4周延長至不少於6周，並限制每間公司輸入勞工的人數上限。增加向申請輸入勞工的僱主徵收輸入勞工徵款，由目前400元升至600元或更高水平。