輸入外勞｜元朗潭尾隔離設施變輸入勞工宿舍 現逾170人入住

疫情期間政府建造了區隔離設施，以應付排山倒海的隔離需求；如今疫情過去，社區隔離設施完成使命，部分更搖身一變成為宿舍。元朗潭尾前社區隔離設施已改裝為建造業輸入勞工宿舍，由建造業議會營運，提供1,800個單位，最多可供7,000人入住；現有逾170名輸入勞工入住。

宿舍以自負盈虧 營運至2025年

政府透過建造業輸入勞工計劃，應對業界人手短缺問題，支持香港未來的基建發展。參與計劃的僱主須為輸入勞工提供住宿。宿舍以自負盈虧方式運作，不使用公帑，除配備基本家具和電器，也設洗衣房、茶水間、文娛康樂設施等，營運期兩年，至2025年10月31日。來自廣東江門的泥水工人張建敏是住客之一，他指，宿舍提供無線網絡，以及被鋪、枕頭等日常用品，設備齊全，可滿足其生活所需。

為免宿舍運作對社區造成影響，建造業議會管理團隊更協調勞工出行的交通。宿舍的勞工會由專車接送，在早上繁忙時間開始前，前往不同地點工作，而在假日和工餘時，勞工也會以分流和分時段方式出行。