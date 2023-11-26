熱門搜尋:
金馬獎2023 卓亦謙 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-26 22:04:55

輸入外勞｜元朗潭尾隔離設施變輸入勞工宿舍 現逾170人入住

分享：
元朗潭尾隔離設施變輸入勞工宿舍 現逾170人入住 (政府新聞處圖片)

元朗潭尾隔離設施變輸入勞工宿舍 現逾170人入住 (政府新聞處圖片)

疫情期間政府建造了區隔離設施，以應付排山倒海的隔離需求；如今疫情過去，社區隔離設施完成使命，部分更搖身一變成為宿舍。元朗潭尾前社區隔離設施已改裝為建造業輸入勞工宿舍，由建造業議會營運，提供1,800個單位，最多可供7,000人入住；現有逾170名輸入勞工入住。

宿舍以自負盈虧 營運至2025年

政府透過建造業輸入勞工計劃，應對業界人手短缺問題，支持香港未來的基建發展。參與計劃的僱主須為輸入勞工提供住宿。宿舍以自負盈虧方式運作，不使用公帑，除配備基本家具和電器，也設洗衣房、茶水間、文娛康樂設施等，營運期兩年，至2025年10月31日。來自廣東江門的泥水工人張建敏是住客之一，他指，宿舍提供無線網絡，以及被鋪、枕頭等日常用品，設備齊全，可滿足其生活所需。

為免宿舍運作對社區造成影響，建造業議會管理團隊更協調勞工出行的交通。宿舍的勞工會由專車接送，在早上繁忙時間開始前，前往不同地點工作，而在假日和工餘時，勞工也會以分流和分時段方式出行。

 

宿舍設有洗衣房、衞浴間、醫療服務室等，照顧勞工需要。(政府新聞處圖片) 宿舍配備基本家具和電器，也有文娛康樂設施供入住的輸入勞工免費使用。(政府新聞處圖片)

租用建造業輸入勞工宿舍的總承建商需要向建造業議會支付租金。建造業輸入勞工宿舍有限公司行政總裁湯熾忠表示，建造業議會管理團隊會定期檢討租金水平，確保公平合理。湯熾忠又透露，正籌辦穿梭巴士服務，希望接載宿舍勞工前往轉乘公共交通工具的地點，讓他們可在假日或工餘時到香港不同地區消閒和購物，同時不影響當區交通和居民出行。

湯熾忠（右）表示，建造業議會管理團隊會照顧輸入勞工的出行需要，同時避免對社區造成影響。(政府新聞處圖片)

湯熾忠（右）表示，建造業議會管理團隊會照顧輸入勞工的出行需要，同時避免對社區造成影響。(政府新聞處圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受