輸入外勞｜公共小巴及客車業申請明截止 業界料反應冷淡 成本高或須加價

本地多個行業面對人手短缺的問題。政府早前宣布允許建造業及運輸業輸入外勞，其中公共小巴及客車業佔1,700個名額，而第一輪申請將於明日(7日)截止。有小巴商會預料首輪申請反應冷淡，業界持觀望態度，又指聘用外勞成本較高，料業界稍後或向政府申請加價；有跨起巴士業則預料有200至300宗申請。

業界：聘外勞成本高 或須向政府申請加價

運輸業界普遍面對司機高齡化以及年青人不願入行的問題，故政府早前宣布，允許運輸業界輸入外勞，公共小巴及客車業合共有1,700個名額。首輪申請將於明日截止，公共小型巴士總商會主席凌志強今日(6日)在電台節目表示，料首輪計劃有10多人申請。他表示，外勞到港後需要考小巴牌，惟內地是左軚，香港則是右軚，若司機未能成功考牌，便要重考，期間僱主亦要繼續提供食宿。他表示，考慮到成本問題，部分僱主持觀望態度，又認為政府應考慮設快期讓司機重考。

的士小巴商總會理事長周國強則預料，小巴業界首輪只有約200個申請，形容反應較冷淡。周解釋，外勞小巴司機月薪最少1.43萬元，小巴公司同時亦要提供住宿，每人平均最少2000元開支；在「先聘請後考牌」下，2年合約涵蓋3至4個月考牌和培訓時間，攤勻合約期內外勞服務約20個月，即每月成本逾2萬元，將令外勞比本地司機人工更高，料小巴業界亦稍後要向政府申請加價。