輸入外勞｜城巴獲批20名外勞車長駕非專營路線　強調不會駕駛近300條專營巴士線

城巴早前獲政府批准輸入20名外勞車長，首5名來自內地的車長將陸續抵港，並準備接受本地駕駛考試。城巴今日(25日)向《am730》補充回覆時重申，有關內地車長按法例只會駕駛非專營巴士的固定路線服務，而不會駕駛合共近300條城巴專營巴士路線。城巴又稱，非常重視本地勞動市場，過去兩年分別為全體員工加薪4.5%及4.3%，連同新入職獎金及巴士牌獎金，新入職車長月入可高達3萬元，強調有關優厚福利是瞄準本地勞動市場而設，未來亦只適用於循本地招聘途徑加入之新成員。

顏汶羽相信運輸署及僱主都清楚界線 城巴昨日回覆《am730》查詢時已提到，基於法例要求，有關外勞車長只會駕駛非專營巴士的固定路線服務，相信可釋放更多本地車長至專營巴士業務。政府去年7月推出運輸業輸入勞工計劃(客車行業)第一輪申請，合共批出23宗申請共262名司機配額。立法會人力事務委員會副主席顏汶羽今日在一個電台節目稱，政府因應運輸業嚴重人手不足，設立行業輸入勞工計劃，並重重把關，相信運輸署批准城巴輸入外勞司機，足以證明城巴已跟足程序。他續稱，首輪輸入外勞司機後，業內人手緊張情況依然嚴峻，但相信不論運輸署或僱主都清楚界線，並期望當局把好關，以保障本地司機就業機會。