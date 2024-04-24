輸入外勞｜城巴︰首批5名內地車長將抵港路試　只駕駛非專營路線

本港公共運輸業界一直面對車長短缺等招聘挑戰，政府為解決本港公共小巴及客車業界人手不足問題，於去年推出相關的輸入勞工計劃，繼有小巴外勞司機受到關注。城巴發言人回覆《am730》查詢時表示，旗下的非專營巴士業務已透過政府「運輸業輸入勞工計劃(客車行業)」，在保障本地勞工優先就業的前提下，試行適度輸入非專營巴士車長。在經過嚴謹遴選程序後，已獲批准20名申請者當中的首5名內地車長，他們會陸續抵港並準備接受本地駕駛考試。

城巴：已獲准輸入20人 有助釋放勞動力於專營巴士 城巴發言人指，城巴的非專營巴士業務廣泛，涵蓋巴士租賃、員工接駁車、觀光服務等。內地車長按法例只會駕駛非專營巴士的固定路線服務。城巴相信為非專營巴士服務輸入人手，有助於釋放更多本地車長勞動力於專營巴士業務，確保城巴能持續為顧客提供穩定、高效及優質巴士服務。現時城巴非專營巴士的固定路線，包括由沙田第一城分別來往中環的88R線和藍田的61R線，以及無綫電視員工巴士628、N628線、沙田屈臣氏中心僱員服務路線634。