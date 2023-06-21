輸入外勞｜容許26個非技術或低技術工種輸入 邵家輝：冀讓業界多一個選擇

政府早前宣布容許26個非技術或低技術工種都可以輸入勞工。自由黨立法會議員邵家輝今早（21日）接受電台訪問時表示，香港各行業都缺人，根據當局數據，2018年勞動人口約有368萬人，現時跌至約346萬人，少了20多萬人，相信當中有16至17萬人屬低技術工人。他說公司難招聘人手，原本的員工工作亦辛苦，容許這26個工種可以輸入勞工，希望可以讓業界有多一個選擇。



邵家輝又指，在輸入勞工的同時，必需要緊守工資中位數，相信只要外勞及本地勞工的工資一樣，一般僱主不會做很多手續去刻意輸入外勞，除非在本地招聘不到。

陸頌雄：政府這次放寬感覺是「行政霸道」

另外，立法會人力事務委員會主席陸頌雄表示，過去這些工種不可輸入勞工的規定，是為保障本地較基層、培訓門檻較低的一些工種，令這些工人不會受到外來勞工的競爭而影響，政府這次放寬，事前沒有諮詢勞工界、勞顧會及立法會，感覺是「行政霸道」，做法不理想。



陸頌雄說， 擔心會有僱主出現「假招聘、真揀人」的情況，即是原本可以在本地招聘，但僱主刻意選擇外勞，同時亦擔心如果引入大量外勞，會出現剝削等廉價勞工問題。對於有僱主說即使加薪亦請不到人，陸頌雄說，不少行業所謂加薪只是追回疫情期間的減薪，亦不是所有行業都有加薪。



