輸入外勞｜建造業輸入外勞上限1.2萬人　航空業輸入6300人　公共小巴、客車司機上限1700人 (持續更新)

【16:00更新】政府今日(13日)下午交代輸入外勞安排，當中會參考輸入護理員特別計劃方式，為建造業及運輸業輸入外勞，其他界別會透過優化現有「補充勞工計劃」處理。建造業及運輸業的輸入外勞名額上限為2萬人，其中建造業佔1.2萬個，運輸業界佔8,000個，其中航空業輸入6,300人，公共小巴、客車司機上限為1,700人，最快下個月可以申請。 考慮輸入外勞上限 1.2 萬人 優先考慮公營項目工程申請 發展局局長甯漢豪宣布，到2027年前線技工將短缺4萬人，因此考慮輸入外勞上限1.2萬人，會優先考慮公營項目工程申請，包括公營房屋、鐵路、機場工程、醫院等，以照顧公眾利益，「補充勞工計畫」下的申請一般須符合輸入勞工人數與全職本地員工人數的比例為 1:2 的要求。她說，在特殊情況下亦會考慮私營項目申請，但申請人必須證明引入的勞工種類在香港非常短缺。 在住宿方面，甯漢豪指，僱主如果為外勞提供在香港的住宿，必須居住在指定地點，包括工地宿舍或元朗潭尾的社區隔離設施，隔離設施將交由建造業議會管理，僱主要向建造業議會繳付租金，可按現行機制在外勞薪金扣除。

航空業輸入外勞上限6300名 運輸業方面，一共輸入上限8,000名外勞。運輸及物流局局長林世雄表示，航空業所需人手由現時5.3萬升至6.9萬人，1萬個職位僅2,000個申請，形容情況並不樂觀，因此計劃在航空業輸入上限為6,300名外勞，大約是前線職員缺口總數的一半，其餘職位空缺將由本地勞工填補。 他說，申請公司與航空業需有直接關係，亦將提供每日安排來回兩地的交通，並且由職員自行承擔交通費用，公司需向機管局提交每名員工每月400元的費用。住宿方面，機管局會統籌跨境交通，由於接近內地，因此相信大部分勞工會居於內地。 林世雄續稱，公共小巴、客車司機輸入外勞上限人數為1,700人，當中小巴900人，客車800人，佔相關行業勞工的一半，而且大部分跨境巴士司機會居住於內地，其他司機則住在僱主提供的宿舍，相關外勞要有非本地駕駛執照最少一年，要通過駕駛考試、職前課程及實習訓練才可工作。