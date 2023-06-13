輸入外勞｜建造業輸1.2萬外勞　工會憂長遠依賴

政府宣布輸入外勞，其中建造業特別計劃配額為1.2萬人。發展局局長甯漢豪表示，據建造業議會今年2月預測，未來5年熟練、半熟練工人、技術員短缺將增至4萬人，但只會推出1.2萬個外勞名額，並只限合約批款達10億元以上的公營工程項目申請引入外勞，並解釋配額低於短缺數字，是因輸入勞工只是多管齊下的其中一環。住宿方面，甯漢豪指，輸入外勞的僱主須在指定地點提供住宿，包括在工地興建臨時宿舍，或租用由元朗潭尾社區隔離設施改裝的中央宿舍，將由建造業議會管理。

建造業總工會憂長欠依賴外勞

建造業總工會理事長黃平擔憂，至2027年本港欠缺4萬工人，數字龐大，但輸入外勞將打擊本地年輕人入行的意欲，擔心政府長久使用外勞，影響就業前景，變相屆時或將進一步依賴外勞，擴充輸入外勞計劃。他又指，工會曾對從業員作調查，發現有開工不足的情況，意味未必每個工種都有人手欠缺，政府應提供更準確的數字，說明甚麼工種欠缺多少人手，說服業界輸入外勞只是短期計劃，而非長期措施。

對於輸入外勞的僱主需繳交每名外勞每月400元的費用作培訓本地工人之用，以1.2萬配額耗盡計算，每月有480萬元款項，黃平認為，有資源作培訓是好事，但一個地方的建設長久依賴外勞並非好事，建議政府在每項工程中預留一定百分比供本地年輕人參與，累積經驗作長期發展。