輸入外勞｜建造業首輪申請今截止 發展局：截至下午5時接11份申請 涉3910人

【19:06更新】
截至下午5時，發展局共接獲11份輸入勞工配額的申請，涉及3910名勞工。
建造業輸入勞工計劃首輪一個月申請期今日( 16日 )截止，計劃共有1.2萬個配額。建造業分包商聯會會長伍新華估計，首輪申請未必會超額，計劃要求外勞獲批後12個月內到港，但一般工程年期可長達4至5年，不同工序要按時間表進行，業界人手短缺不能一次過填補，料業界會分批申請，政府亦會按工程進度審批。
伍新華指，業界正努力透過組裝合成技術和機械輔助，減少人力需求，並加強培訓人手，若外勞來港後能夠滿足基建需要，他傾向不再增加輸入配額。
建築業承建商聯會冀容許私營工程申請輸入外勞
香港建造商會執行總監梁敬國表示，業界欠缺逾萬人，不相信輸入外勞會影響本地工人的就業機會。他指建造工人嫌的是辛苦錢，需在烈日下工作，體力需求大，因此一直難有新人入行，本港未來不少大型工程包括北部都會區、交椅洲填海等，因此建造業工人不愁無工開。
建築業承建商聯會會長吳彩華指，單計公營工程短缺的工人已逾12,000個，而私營工程人手問題同樣逼切，期望政府盡快增加輸入名額，並容許私營工程申請輸入外勞。他希望當局參照首輪經驗，考慮增加配額，以及安排設立更多中央外勞宿舍，相信承建商亦樂意按私營項目地盤位置，租用單位讓外勞住宿。