輸入外勞｜建造業首輪申請今截止 發展局：截至下午5時接11份申請 涉3910人

【19:06更新】

截至下午5時，發展局共接獲11份輸入勞工配額的申請，涉及3910名勞工。

建造業輸入勞工計劃首輪一個月申請期今日( 16日 )截止，計劃共有1.2萬個配額。建造業分包商聯會會長伍新華估計，首輪申請未必會超額，計劃要求外勞獲批後12個月內到港，但一般工程年期可長達4至5年，不同工序要按時間表進行，業界人手短缺不能一次過填補，料業界會分批申請，政府亦會按工程進度審批。

伍新華指，業界正努力透過組裝合成技術和機械輔助，減少人力需求，並加強培訓人手，若外勞來港後能夠滿足基建需要，他傾向不再增加輸入配額。