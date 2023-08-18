輸入外勞｜林正財倡內地培訓照顧員　預先了解香港運作模式

社署計劃輸入院舍護理員，行政會議成員林正財在民建聯粵港澳大灣區跨境安老研討會上建議，可以由培訓機構在內地院舍培訓照顧員，讓他們預先了解香港運作模式，其後來港成為照顧員時會對香港院舍有幫助，以致建立一個大灣區安老生活圈。

林正財又提到香港醫療水平高，但輪候時間長，目前來往香港和深圳愈加方便，亦有不少人在內地置業退休。他希望特區政府研究便利港人在內地接受醫療服務的措施，提升他們對內地醫療的信心和認識，舉例指，可以便利港人在內地進行身體檢查，回港後由本港醫生查閱報告。