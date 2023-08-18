輸入外勞｜林正財倡內地培訓照顧員　預先了解香港運作模式

社署計劃輸入院舍護理員，行政會議成員林正財在民建聯粵港澳大灣區跨境安老研討會上建議，可以由培訓機構在內地院舍培訓照顧員，讓他們預先了解香港運作模式，其後來港成為照顧員時會對香港院舍有幫助，以致建立一個大灣區安老生活圈。
林正財又提到香港醫療水平高，但輪候時間長，目前來往香港和深圳愈加方便，亦有不少人在內地置業退休。他希望特區政府研究便利港人在內地接受醫療服務的措施，提升他們對內地醫療的信心和認識，舉例指，可以便利港人在內地進行身體檢查，回港後由本港醫生查閱報告。
勞福局正研究支援港人到內地安老措施
勞工及福利局副局長何啟明在研討會上指，局方正研究支援港人到內地安老，並會與內地部門溝通，增加港人在內地的醫療福利。他舉例指港人在內地沒有醫療保險，本港長者入住內地院舍，即使有城鄉居民基本養老保險仍需支付約4成比例費用，會研究加強長者在內地生活的保障；有本港安老業界反映內地規定安老院舍持牌人必須是當地人，何指當局會向內地部門了解，研究便利措施，又指如果大灣區安老院有空位，政府亦願意購買服務。
何啟明又指如果內地方面興建一些安老設施就可以「順便」興建多些，可以容納香港長者更好。他強調跨境安老是為港人提供多一個選擇，不會減慢政府興建安老設施的速度。