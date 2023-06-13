輸入外勞｜機場輸入6300外勞　工會︰外判工首當其衝

政府宣布透過特別計劃輸入外勞，涵蓋10個機場前線工種，總配額達到6300人。運輸及物流局局長林世雄預料，大部分外勞來自內地，於內地居住，經港珠澳大橋往返香港機場工作，每日交通將由機管局安排，交通費由外勞自行負擔。林世雄指，窒礙本地工人到機場工作的一個原因是交通費，故計劃要求輸入外勞的僱主須按每名聘用的外勞向機管局繳付每月400元款項，再由機管局配對相若款項，作本地員工的交通費資助。

航空業外勞涵10個工種

林世雄指，本港機場客運量在今年4月已達疫情前50%，預計明年將回復至疫情前水平，但疫情期間機場人手流失嚴重，目前僅有約5.3萬人，預計至明年底機場需要6.9萬人手，即空缺達1.6萬人，運輸業的輸入外勞計劃涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙服務員、倉務處理員等，配額為6,300人，即人手短缺總數的50%。