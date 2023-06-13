輸入外勞｜機場輸入6300外勞　工會︰外判工首當其衝

政府宣布透過特別計劃輸入外勞，涵蓋10個機場前線工種，總配額達到6300人。運輸及物流局局長林世雄預料，大部分外勞來自內地，於內地居住，經港珠澳大橋往返香港機場工作，每日交通將由機管局安排，交通費由外勞自行負擔。林世雄指，窒礙本地工人到機場工作的一個原因是交通費，故計劃要求輸入外勞的僱主須按每名聘用的外勞向機管局繳付每月400元款項，再由機管局配對相若款項，作本地員工的交通費資助。
航空業外勞涵10個工種
林世雄指，本港機場客運量在今年4月已達疫情前50%，預計明年將回復至疫情前水平，但疫情期間機場人手流失嚴重，目前僅有約5.3萬人，預計至明年底機場需要6.9萬人手，即空缺達1.6萬人，運輸業的輸入外勞計劃涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙服務員、倉務處理員等，配額為6,300人，即人手短缺總數的50%。
工會憂外勞本地工有摩擦
機場空運員工協會理事長方廷浩向《am730》表示，對政府推出輸入外勞的計劃感到憤怒，亦不滿政府公布計劃前未曾諮詢行業工會，並指即使提供交通津貼，亦難招聘到本地工人，並相信招聘外勞後，僱主可以低薪請人，機場工作的外判工將首當其衝，導致一批人失業。他又擔心，外勞與本地員工工作方式有異，工作時會有摩擦，屆時可能「又走一班」，令機場缺人情況加劇。他又指，工會需時了解計劃並研究會否有下一步行動。
10個可引入外勞的機場前線工種
- 地勤人員
- 停機坪服務員
- 機艙工作員
- 飛機維修技工或技術員
- 倉務處理員或貨站服務員
- 飛機拖車司機
- 牽引車司機
- 客戶服務員
- 機械或升降台操作員
- 維修員