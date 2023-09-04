輸入外勞｜潭尾中央宿舍要共用洗手間　政府正覓地建長期宿舍

政府早前容許建造業輸入外勞，首批外勞預計今年第四季抵港，部分預料會入住由潭尾社區隔離設施改裝的中央宿舍。改建工程由建造業議會負責，其執行總監鄭定寕今日(4日)在元朗區議會會議稱，宿舍會分為14個區域，每區只會供同一承建商的外勞入住，惟洗手間和浴室需要共用。
承建商須安排工地內工餘活動
鄭定寕指，中央宿舍會設有公共活動空間、多用途室、洗衣房、便利店、醫療服務室和指定吸煙區，場內不可明火煮食，但設有微波爐、電磁爐和熱水煲等。他續說，承建商要負責外勞的膳食，周末和假日亦需為他們安排在宿舍內進行的工餘活動，以減少他們進入社區的需要。
區議員憂外勞因文化差異衝突
元朗區議會副主席鄧賀年憂慮，不同外勞有機會因文化差異發生衝突，區議會主席沈豪傑補充指，不同國籍的外勞亦有機會出現不同形式衝突。發展局署理副秘書長(工務)黃何詠詩強調，不論宗教或性別都有不同考慮方案，未來會聆聽更多地區聲音。她又說，發展局正同步另覓土地，期望用作長期中央宿舍。
交通方面，土木工程拓展署工程師魏永賢指，接載工友往返中央宿舍的旅遊巴，會以青山公路—潭尾段作為出入的主要道路，其間會取道錦繡花園迴旋處進出新田公路。宿舍只會在早上6時至晚上11時開閘，鄭定寕指每日早上6時至7時半會開始接送工友，每15分鐘一班車，料每小時有約100架旅遊巴離開宿舍。