輸入外勞｜潭尾中央宿舍要共用洗手間　政府正覓地建長期宿舍

政府早前容許建造業輸入外勞，首批外勞預計今年第四季抵港，部分預料會入住由潭尾社區隔離設施改裝的中央宿舍。改建工程由建造業議會負責，其執行總監鄭定寕今日(4日)在元朗區議會會議稱，宿舍會分為14個區域，每區只會供同一承建商的外勞入住，惟洗手間和浴室需要共用。

承建商須安排工地內工餘活動

鄭定寕指，中央宿舍會設有公共活動空間、多用途室、洗衣房、便利店、醫療服務室和指定吸煙區，場內不可明火煮食，但設有微波爐、電磁爐和熱水煲等。他續說，承建商要負責外勞的膳食，周末和假日亦需為他們安排在宿舍內進行的工餘活動，以減少他們進入社區的需要。